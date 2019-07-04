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Круглый стол "Почему иностранные инвесторы не стоят в очереди за украинскими активами?"

04 июля 2019, четверг, 10:18 882
Финансы 2019-07-04T10:19:28+03:00
Українські Новини
Евро и доллар существенно просели в обменниках Киева

Евро и доллар существенно просели в обменниках Киева

Деньги. Фото: nabu
Деньги. Фото: nabu

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 3 июля на 11,15 коп. до 26,1591 UAH/USD, курс покупки – понизился на 14,43 коп. до 25,8353 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 16,33 коп. до 29,0919 UAH/EUR, курс продажи понизился на 16,79 коп. до 29,5741 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 25,8353 26,1591 29,0919 29,5741 3,65 4,24
Максимальный 25,9800 26,7000 29,3500 30,0000 4,00 5,00
Минимальный 25,5000 26,0300 28,9000 29,3800 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH/USD. Также НБУ резко укрепил гривну, появился официальный курс к 6 иностранным валютам.

Кроме того, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.

Тем временем отчисления в бюджет от крупных налогов побили все рекорды в июне, а НБУ утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев.

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