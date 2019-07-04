Евро и доллар существенно просели в обменниках Киева

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с данными на 3 июля на 11,15 коп. до 26,1591 UAH\/USD, курс покупки – понизился на 14,43 коп. до 25,8353 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 16,33 коп. до 29,0919 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 16,79 коп. до 29,5741 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,8353\r\n26,1591\r\n29,0919\r\n29,5741\r\n3,65\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n25,9800\r\n26,7000\r\n29,3500\r\n30,0000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,5000\r\n26,0300\r\n28,9000\r\n29,3800\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, на межбанке гривна укрепилась ниже отметки 26 UAH\/USD. Также НБУ резко укрепил гривну, появился официальный курс к 6 иностранным валютам.\r\nКроме того, НБУ назвал 14 банков, которые являются системно важными, а за июнь доллар существенно упал в цене. Также Украина должна выплатить $2,7 млрд по внешним долгам до конца года.\r\nТем временем отчисления в бюджет от крупных налогов побили все рекорды в июне, а НБУ утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев.