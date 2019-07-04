Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему

После того, как стало известно, что в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, в НБУ сообщили, что в ближайшие 2-3 года из обращения исчезнут банкноты номиналом в одну и две гривны, поскольку печатать их прекратили, а купюры постепенно изнашиваются.

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко в интервью "УНИАН".

"Мы фактически проводим мягкую денежную реформу. Эти банкноты продолжают находиться в обращении, но придет время, когда они исчезнут естественным путем. Мы рассчитываем, что это произойдет в течение двух-трех лет", - сказал он.

Зайвенко отметил, что НБУ прекратил печатать эти банкноты еще в 2018 году и изымает изношенные купюры. Но пока в обращении остается около половины выпущенных банкнот. И возвращаются они очень медленно.

"Не только в Украине, но и в мире население не любит рассчитываться монетами. Но постепенно люди привыкают", - добавил Зайвенко.

Как сообщали Українські Новини, эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Также НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября.

Тем временем НБУ утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев.