подписаться на рассылку
25.9 26.25
29.05 29.75
˟
04 июля 2019, четверг, 08:00 3804
Финансы 2019-07-04T08:00:03+03:00
Українські Новини
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему

Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

После того, как стало известно, что в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен, в НБУ сообщили, что в ближайшие 2-3 года из обращения исчезнут банкноты номиналом в одну и две гривны, поскольку печатать их прекратили, а купюры постепенно изнашиваются.

Об этом сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко в интервью "УНИАН".

"Мы фактически проводим мягкую денежную реформу. Эти банкноты продолжают находиться в обращении, но придет время, когда они исчезнут естественным путем. Мы рассчитываем, что это произойдет в течение двух-трех лет", - сказал он.

Зайвенко отметил, что НБУ прекратил печатать эти банкноты еще в 2018 году и изымает изношенные купюры. Но пока в обращении остается около половины выпущенных банкнот. И возвращаются они очень медленно.

"Не только в Украине, но и в мире население не любит рассчитываться монетами. Но постепенно люди привыкают", - добавил Зайвенко.

Как сообщали Українські Новини, эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Также НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. 

Тем временем НБУ утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев.

Больше новостей о: Гривна НБУ Гривны национальная валюта

Архив
Новости
Возможное присвоение 11 млн гривен при стройке "моста Кличко" расследует ГБР 08:27
Из кошельков украинцев исчезнут купюры в 1 и 2 гривны: когда и почему 08:00
НБУ утилизировал банкнот на 23 млрд гривен за 5 месяцев 08:00
Арбузы появляются на столах украинцев: что нужно знать перед употреблением 07:40
Сегодня в Киеве на мосту Патона ограничит движение транспорта 06:30
больше новостей
Непогода в Кривом Роге. Фото:
Из-за непогоды в Кривом Роге трое погибших: одного из них ударило током от обрыва электросети 17:03
Две страны отменили безвиз с Украиной: украинский паспорт опустился в мировом рейтинге 13:27
Североамериканский дебют: что пишут о Зеленском канадские СМИ 16:22
Украинские арбузы стали дешевле в два раза: почем продают ягоду 08:50
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
больше новостей
Портнов намерен привлечь Парубия к ответственности за неподписание законов о борьбе с коррупцией в оборонной сфере 15:18
Похищенный налоговиками бизнесмен смог убежать из плена, - ICTV 10:33
Портнов нанял детективов в Панаме искать офшоры Порошенко 16:14
Шарий зарегистрирован кандидатом в депутаты Рады 14:08
Ставнийчук о судебной реформе команды Зеленского: КС имеет все основания признать судебную реформу Порошенко неконституционной 10:10
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok