Російський рубль подешевшав в обмінниках Києва

Перед довгими вихідними, 27 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на середу, 26 червня, знизився на 4 копійки і становив 3,64 гривень за 10 рублів.\r\nКурс продажу підвищився на 3 копійки і становив 4,24 гривень за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,64\r\n4,24\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,50\r\n4,09\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, з 25 жовтня Національний банк України вирішив ввести банкноту 1 000 гривень і вивести з обігу монети 1,2 і 5 копійок з жовтня. Експерти у свою чергу запевняють, що випуск нової банкноти в тисячу гривень не вплине на рівень інфляції.\r\nКрім того, в Україні з'являться нові монети номіналом 5 і 10 гривень.\r\nТим часом Нацбанк вирішив спростити отримання банківських послуг з використанням ID-карти.\r\nТакож у НБУ розповіли, скільки банки заробили в травні.\r\nУ четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом 26 червня на 0,92% до 26,3006 UAH\/USD, курс купівлі - на 4,55 коп. до 25,9834 UAH\/USD.\r\n