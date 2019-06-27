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27 червня 2019, четвер, 11:04 9
Фінанси 2019-06-27T11:30:01+03:00
Українські Новини
Російський рубль подешевшав в обмінниках Києва

Російський рубль подешевшав в обмінниках Києва

Перед довгими вихідними, 27 червня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля на середу, 26 червня, знизився на 4 копійки і становив 3,64 гривень за 10 рублів.

Курс продажу підвищився на 3 копійки і становив 4,24 гривень за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,64 4,24
Максимальний 4,05 5,00
Мінімальний 2,50 4,09

Як повідомляли Українські Новини, з 25 жовтня Національний банк України вирішив ввести банкноту 1 000 гривень і вивести з обігу монети 1,2 і 5 копійок з жовтня. Експерти у свою чергу запевняють, що випуск нової банкноти в тисячу гривень не вплине на рівень інфляції.

Крім того, в Україні з'являться нові монети номіналом 5 і 10 гривень.

Тим часом Нацбанк вирішив спростити отримання банківських послуг з використанням ID-карти.

Також у НБУ розповіли, скільки банки заробили в травні.

У четвер курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з курсом 26 червня на 0,92% до 26,3006 UAH/USD, курс купівлі - на 4,55 коп. до 25,9834 UAH/USD.

 

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