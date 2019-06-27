Доллар в обменниках Киева продолжает падать

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом 26 июня на 0,92 коп. до 26,3006 UAH\/USD, курс покупки - на 4,55 коп. до 25,9834 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 3,77 коп. до 29,3759 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 2,45 коп. до 29,8969 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n25,9834\r\n26,3006\r\n29,3759\r\n29,8969\r\n3,62\r\n4,25\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,0800\r\n26,7000\r\n29,6000\r\n30,2000\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,5000\r\n26,1600\r\n29,0000\r\n29,6800\r\n2,50\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Нацбанк Украины решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 копеек с октября. Эксперты в свою очередь уверяют, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию.\r\nКроме того, в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.\r\nТем временем Национальный банк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты.\r\nТакже в Нацбанке рассказали, сколько банки заработали в мае.