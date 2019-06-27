Доллар в обменниках Киева продолжает падать

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с курсом 26 июня на 0,92 коп. до 26,3006 UAH/USD, курс покупки - на 4,55 коп. до 25,9834 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,77 коп. до 29,3759 UAH/EUR, курс продажи понизился на 2,45 коп. до 29,8969 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,9834 26,3006 29,3759 29,8969 3,62 4,25 Максимальный 26,0800 26,7000 29,6000 30,2000 4,05 5,00 Минимальный 25,5000 26,1600 29,0000 29,6800 2,50 4,10

Как сообщали Українські Новини, Нацбанк Украины решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 копеек с октября. Эксперты в свою очередь уверяют, что выпуск банкноты в 1 тысячу гривен не повлияет на инфляцию.

Кроме того, в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Тем временем Национальный банк решил упростить получение банковских услуг с использованием ID-карты.

Также в Нацбанке рассказали, сколько банки заработали в мае.