День Конституции-2019: где провести праздничные выходные в Киеве

Завтра, 28 июня, будут отмечать 23-ю годовщину Конституции Украины. К празднику ежегодно в городах устраиваются мероприятия. В КМДА утвердили мероприятия в Киеве: в столице уже состоялся концерт 26 июня "Мое государство - свободная Украина", продолжаются просветительские мероприятия среди детских лагерей, а также ожидается ряд других.\r\nО том, куда пойти в праздничные выходные в Киеве, расскажут Українські Новини.\r\n27 июня\r\nСегодня пройдет культурно-художественный проект "Украина - это мы!" возле здания Печерского районной государственной администрации, ул. Емельяновича-Павленко, 15.\r\nТакже 27 июня в Голосеевском парке культуры и отдыха имени М. Т. Рыльского проведут легкоатлетический пробег "Украина - моя родная страна".\r\nПомимо этого, организован просмотр кинофильмов "История украинской Конституции", "Принятие Конституции Украины", "Филипп Орлик. Пакты и Конституции" в учреждениях профессионально-технического образования г. Киева, а также возложение цветов к памятнику Михаилу Грушевскому.\r\n28 июня\r\nВо всех районах столицы предусмотрены торжественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности.\r\nПо традиции, в День Конституции состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику, а также к памятникам и памятным знакам выдающимся историческим деятелям украинского государства во всех районах Киева.\r\nВозле Арки дружбы народов в Центральном парке культуры и отдыха 28 июня продлится патриотическое мероприятие "Победа непокоренных". А также будет проведена пешеходная экскурсия "Владимирский путь Михаила Грушевского".\r\nДо 30 июня\r\nВ центральных и районных библиотеках проходят культурные мероприятия, направленные на распространение информации об истории конституционализма и воспитания уважения к Основному Закону Украины, которые продлятся до 30 июля.\r\nС 26 по 30 июня пройдут показы научно-познавательных фильмов "История прав человека", "Молодежь за права человека" в детских специализированных кинотеатрах "Старт", "Факел", "Луч".\r\nТакже на протяжении июня проходит выставка архивных документов "Ко Дню Конституции Украины" в читальном зале Государственного архива г. Киев.\r\nДо 2 июля\r\nУже с 20 июня можно посетить фотовыставку в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", приуроченную к годовщине, до 2 июля.\r\nДо 20 августа\r\nНа Майдане Независимости с 24 июня до 20 августа продлится выставочный проект "Век несокрушимых".\r\nСреди других мероприятий, проводимых в Киеве в праздник, можно отметить пикник на Певчем поле. Организаторы обещают гостям блюда, приготовленные на гриле, по рецептах разных стран мира, а также оригинальные напитки и музыкальную составляющую: будут представлены кавер-группы и популярные украинские артисты.\r\nТакже будет проходить ряд мероприятий на ВДНХ с выставками искусства, угощениями и разнообразными напитками, мастер-классами, цирковыми перформансами, музыкантами и масштабными декорациями.\r\nКак сообщали Українські Новини, День Конституции принесет украинцам долгожданный свежий воздух.\r\nКроме того, к празднику предусмотрен выходной.