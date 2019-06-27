День Конституции-2019: где провести праздничные выходные в Киеве

Завтра, 28 июня, будут отмечать 23-ю годовщину Конституции Украины. К празднику ежегодно в городах устраиваются мероприятия. В КМДА утвердили мероприятия в Киеве: в столице уже состоялся концерт 26 июня "Мое государство - свободная Украина", продолжаются просветительские мероприятия среди детских лагерей, а также ожидается ряд других.

О том, куда пойти в праздничные выходные в Киеве, расскажут Українські Новини.

27 июня

Сегодня пройдет культурно-художественный проект "Украина - это мы!" возле здания Печерского районной государственной администрации, ул. Емельяновича-Павленко, 15.

Также 27 июня в Голосеевском парке культуры и отдыха имени М. Т. Рыльского проведут легкоатлетический пробег "Украина - моя родная страна".

Помимо этого, организован просмотр кинофильмов "История украинской Конституции", "Принятие Конституции Украины", "Филипп Орлик. Пакты и Конституции" в учреждениях профессионально-технического образования г. Киева, а также возложение цветов к памятнику Михаилу Грушевскому.

28 июня

Во всех районах столицы предусмотрены торжественные мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественности.

По традиции, в День Конституции состоится церемония возложения цветов к памятнику гетману Филиппу Орлику, а также к памятникам и памятным знакам выдающимся историческим деятелям украинского государства во всех районах Киева.

Возле Арки дружбы народов в Центральном парке культуры и отдыха 28 июня продлится патриотическое мероприятие "Победа непокоренных". А также будет проведена пешеходная экскурсия "Владимирский путь Михаила Грушевского".

До 30 июня

В центральных и районных библиотеках проходят культурные мероприятия, направленные на распространение информации об истории конституционализма и воспитания уважения к Основному Закону Украины, которые продлятся до 30 июля.

С 26 по 30 июня пройдут показы научно-познавательных фильмов "История прав человека", "Молодежь за права человека" в детских специализированных кинотеатрах "Старт", "Факел", "Луч".

Также на протяжении июня проходит выставка архивных документов "Ко Дню Конституции Украины" в читальном зале Государственного архива г. Киев.

До 2 июля

Уже с 20 июня можно посетить фотовыставку в Национальном историко-архитектурном музее "Киевская крепость", приуроченную к годовщине, до 2 июля.

До 20 августа

На Майдане Независимости с 24 июня до 20 августа продлится выставочный проект "Век несокрушимых".

Среди других мероприятий, проводимых в Киеве в праздник, можно отметить пикник на Певчем поле. Организаторы обещают гостям блюда, приготовленные на гриле, по рецептах разных стран мира, а также оригинальные напитки и музыкальную составляющую: будут представлены кавер-группы и популярные украинские артисты.

Также будет проходить ряд мероприятий на ВДНХ с выставками искусства, угощениями и разнообразными напитками, мастер-классами, цирковыми перформансами, музыкантами и масштабными декорациями.

Как сообщали Українські Новини, День Конституции принесет украинцам долгожданный свежий воздух.

Кроме того, к празднику предусмотрен выходной.