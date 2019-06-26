подписаться на рассылку
25.95 26.3
29.15 29.95
˟
26 июня 2019, среда, 11:43 659
Финансы 2019-06-26T11:44:57+03:00
Українські Новини
Покупка российского рубля подорожала в Киеве в среду

Покупка российского рубля подорожала в Киеве в среду

Рубль-гривна. Фото: Gorlovka.Today
Рубль-гривна. Фото: Gorlovka.Today

В среду, 26 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 25 июня вырос на 5 копеек и составил 3,68 гривен за 10 рублей.

Курс продажи упал на 2 копейки и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 26 июня:

 

10 российских рублей

 

Покупка

Продажа

Средний

3,68

4,21

Максимальный

4,05

5,00

Минимальный

2,50

4,10

Как сообщали Українські Новини, эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября. 

Также в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Тем временем Национальный банк отмечает, что задержка финансирования со стороны Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины, а существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.

Также доллар и евро просели посреди рабочей недели в обменниках Киева. Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 июня на 0,51 коп. до 26,3172 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,17 коп. до 26,0319 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс валют курс рубля рубль к гривне Киевские обменники

Архив
Новости
Кабмин установил предельное значение тарифа на тепло для городов облзначения и Киева 13:13
Зеленский назначил своим представителем в Крыму Кориневича 13:11
Зеленский предлагает Кабмину назначить членом набсовета "Нефтегаза" Абромавичуса 12:57
Партии Зеленского, Бойко и Тимошенко набирают больше всего голосов на выборах в Раду, - соцопрос 12:44
Кличко начал массовое увольнение столичных чиновников за финансовые нарушения и небрежность 12:43
больше новостей
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
Резкое похолодание ухудшит самочувствие: Синоптик дала прогноз до конца недели и День Конституции 06:00 Карта
В Украину идет холодный фронт с грозами: синоптик дала прогноз до конца недели 06:00 Карта
Кабмин повысит пенсии с 1 июля: на сколько и для каких категорий вырастут выплаты 16:25
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
больше новостей
Регуляторная база для запуска нового рынка электроэнергии 1 июля готова на 100% - НКРЭКУ приняла необходимые постановления 14:23
Свадьба Владимир Опсеница. Фото: facebook.cоm/okeanelzyofficial
Музыкант "Океана Эльзы" женился в Грузии 19:13
В Житомироблэнерго заявили, что с 1 июля будет отменен ночной тариф на электроэнергию, но другие не подтверждают 19:48 Дополнено
У экс-советника Порошенко Бирюкова проводят обыски 12:29
Купюра 1000 гривен. Фото: НБУ
Доходы и цены выросли: В Украине появится банкнота 1 000 гривен 12:50
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok