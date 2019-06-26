Покупка российского рубля подорожала в Киеве в среду

В среду, 26 июня, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 25 июня вырос на 5 копеек и составил 3,68 гривен за 10 рублей.

Курс продажи упал на 2 копейки и составил 4,21 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 26 июня:

10 российских рублей Покупка Продажа Средний 3,68 4,21 Максимальный 4,05 5,00 Минимальный 2,50 4,10

Как сообщали Українські Новини, эксперты утверждают, что выпуск Национальным банком купюры в 1 тыс. гривен не отразится на инфляции. Кроме того, НБУ решил вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с 25 октября.

Также в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Тем временем Национальный банк отмечает, что задержка финансирования со стороны Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины, а существующие торговые конфликты представляют основную угрозу для роста мировой экономики.

Также доллар и евро просели посреди рабочей недели в обменниках Киева. Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 июня на 0,51 коп. до 26,3172 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,17 коп. до 26,0319 UAH/USD.