Доллар и евро просели посреди рабочей недели в обменниках Киева

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,74 коп. до 26,3098 UAH\/USD, курс покупки - на 0,30 коп. до 26,0289 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 3,33 коп. до 29,4136 UAH\/EUR, курс продажи повысился на 0,45 коп. до 29,9214 UAH\/EUR.\r\nПри этом курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 июня на 0,51 коп. до 26,3172 UAH\/USD, курс покупки – повысился на 1,17 коп. до 26,0319 UAH\/USD. Средний курс покупки евро понизился на 1,10 коп. до 29,4469 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 5,82 коп. до 29,9169 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n26,0289\r\n26,3098\r\n29,4136\r\n29,9214\r\n3,68\r\n4,21\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n26,1200\r\n26,6900\r\n29,6000\r\n30,1700\r\n4,05\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n25,9000\r\n26,2000\r\n29,0200\r\n29,7500\r\n2,50\r\n4,10\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, эксперты уверяют, что выпуск банкноты в 1 тыс. гривен не повлияет на инфляцию. Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября. Также в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.\r\nРанее в Нацбанке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость украинской экономики.\r\nТем временем официальный курс гривны продолжал расти.