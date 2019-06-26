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26 июня 2019, среда, 11:28 2472
Финансы 2019-06-26T11:29:12+03:00
Українські Новини
Доллар и евро просели посреди рабочей недели в обменниках Киева

Доллар и евро просели посреди рабочей недели в обменниках Киева

Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

В среду курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 10:30 понизился по сравнению с данными на 9:30 на 0,74 коп. до 26,3098 UAH/USD, курс покупки - на 0,30 коп. до 26,0289 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 3,33 коп. до 29,4136 UAH/EUR, курс продажи повысился на 0,45 коп. до 29,9214 UAH/EUR.

При этом курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению с 25 июня на 0,51 коп. до 26,3172 UAH/USD, курс покупки – повысился на 1,17 коп. до 26,0319 UAH/USD. Средний курс покупки евро понизился на 1,10 коп. до 29,4469 UAH/EUR, курс продажи понизился на 5,82 коп. до 29,9169 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

  Доллар США Евро 10 российских рублей
  Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Средний 26,0289 26,3098 29,4136 29,9214 3,68 4,21
Максимальный 26,1200 26,6900 29,6000 30,1700 4,05 5,00
Минимальный 25,9000 26,2000 29,0200 29,7500 2,50 4,10

Как сообщали Українські Новини, эксперты уверяют, что выпуск банкноты в 1 тыс. гривен не повлияет на инфляцию. Национальный банк решил ввести банкноту 1 000 гривен с 25 октября и вывести из обращения монеты 1,2 и 5 коп. с октября. Также в Украине появятся монеты номиналом 5 и 10 гривен.

Ранее в Нацбанке Украины заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость украинской экономики.

Тем временем официальный курс гривны продолжал расти.

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