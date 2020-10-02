Суд отложил рассмотрение апелляции депутата Юрченко на арест с залогом 3 млн гривен

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Заседание должно было состоятся 1 октября, однако было отложено.

Апелляция будет рассмотрена 8 октября.

Заседание назначено на 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога, а ранее вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Офис Президента поддержал намерение Юрченко выйти из фракции на время расследования.



Депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко. Помощник был арестован, однако за него внесли залог в полтора миллиона гривен.

Офис генпрокурора намеревался просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.

Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко украл в магазине 4 бутылки пива.

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