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02 октября 2020, пятница, 13:34 396
Судебная власть 2020-10-02T14:30:02+03:00
Українські Новини
Суд отложил рассмотрение апелляции депутата Юрченко на арест с залогом 3 млн гривен

Суд отложил рассмотрение апелляции депутата Юрченко на арест с залогом 3 млн гривен

Надежда Комендантова
Суд, Залог, Апелляция, Александр Юрченко
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отложила рассмотрение апелляции депутата Верховной Рады Александра Юрченко (внефракционный) на арест с залогом 3 млн гривен, который за него внесли неравнодушные люди, обеспокоенные проблемами Киевщины

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Заседание должно было состоятся 1 октября, однако было отложено.

Апелляция будет рассмотрена 8 октября.

Заседание назначено на 10:00.

Как сообщали Українськi Новини, Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога, а ранее вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Офис Президента поддержал намерение Юрченко выйти из фракции на время расследования.


Депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко. Помощник был арестован, однако за него внесли залог в полтора миллиона гривен

Офис генпрокурора намеревался просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен

Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко украл в магазине 4 бутылки пива.

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