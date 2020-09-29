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29 сентября 2020, вторник, 14:24 359
Судебная власть 2020-09-29T15:00:02+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Юрченко обжаловал арест с залогом 3 млн гривен

Депутат Рады Юрченко обжаловал арест с залогом 3 млн гривен

Надежда Комендантова
Залог, Апелляция, Обжалование, Александр Юрченко
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко Фото: facebook.com/yurchenko211

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко (внефракционный) обжаловал арест с залогом 3 млн гривен, который за него внесли неравнодушные люди, обеспокоенные проблемами Киевщины

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Юрченко подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда.

Апелляционная палата ВАКС рассмотрит жалобу 1 октября.

Заседание назначено на 09:20.

Как сообщали Українськi Новини, Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога.


Ранее Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Ранее депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко. Помощник был арестован, однако за него внесли залог в полтора миллиона гривен

Офис генпрокурора намеревался просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.

Ранее Офис Президента поддержал намерение Юрченко выйти из фракции на время расследования.

Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко украл в магазине 4 бутылки пива.

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