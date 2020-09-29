Депутат Рады Юрченко обжаловал арест с залогом 3 млн гривен

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко (внефракционный) обжаловал арест с залогом 3 млн гривен, который за него внесли неравнодушные люди, обеспокоенные проблемами Киевщины Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини. Юрченко подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда. Апелляционная палата ВАКС рассмотрит жалобу 1 октября. Заседание назначено на 09:20. Как сообщали Українськi Новини, Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога.Ранее Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.Ранее депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко. Помощник был арестован, однако за него внесли залог в полтора миллиона гривен. Офис генпрокурора намеревался просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен. Ранее Офис Президента поддержал намерение Юрченко выйти из фракции на время расследования. Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко украл в магазине 4 бутылки пива.