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17 сентября 2020, четверг, 15:35 219
Верховная Рада и партии 2020-09-17T16:15:02+03:00
Українські Новини
Депутат Рады Юрченко вышел из фракции "Слуга народа"

Депутат Рады Юрченко вышел из фракции "Слуга народа"

Александр Савич
Верховная Рада, Слуга народа, Александр Юрченко, Выход из фракции
Александр Юрченко вышел из состава фракции
Александр Юрченко вышел из состава фракции "Слуга народа". Фото: facebook.com/yurchenko211

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко, об аресте которого Офис генпрокурора намерен просить суд, вышел из состава фракции "Слуга народа".

Об этом в ходе заседания парламента сообщил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук, передают Українськi Новини.

"Сообщаю о выходе из фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", – сказал он.

Поскольку Юрченко был избран депутатом парламента по одномандатному избирательному округу №211 в Киеве, его выход из депутатской фракции не влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

При этом, согласно Конституции, выход из фракции является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий, в то же время закон "О статусе народного депутата" не предусматривает возможности досрочного прекращения полномочий депутата в связи с его выходом из фракции той партии, от которой он был избран.

Как сообщали Українські новини, ранее Офис Президента поддержал намерение Юрченко выйти из фракции на время расследования.

Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко украл в магазине 4 бутылки пива.

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