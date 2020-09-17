Депутат Рады Юрченко вышел из фракции "Слуга народа"

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко, об аресте которого Офис генпрокурора намерен просить суд , вышел из состава фракции "Слуга народа".

Об этом в ходе заседания парламента сообщил первый заместитель председателя Рады Руслан Стефанчук, передают Українськi Новини.

"Сообщаю о выходе из фракции политической партии "Слуга народа" народного депутата Украины Юрченко Александра Николаевича", – сказал он.

Поскольку Юрченко был избран депутатом парламента по одномандатному избирательному округу №211 в Киеве, его выход из депутатской фракции не влечет за собой прекращение депутатских полномочий.

При этом, согласно Конституции, выход из фракции является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий, в то же время закон "О статусе народного депутата" не предусматривает возможности досрочного прекращения полномочий депутата в связи с его выходом из фракции той партии, от которой он был избран.

Как сообщали Українські новини, ранее Офис Президента поддержал намерение Юрченко выйти из фракции на время расследования.

Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко украл в магазине 4 бутылки пива.

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