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  • У Зеленского поддержали выход депутата Юрченко из "Слуги народа" на время расследования
15 сентября 2020, вторник, 16:24 12
Политика 2020-09-15T16:30:01+03:00
Українські Новини
У Зеленского поддержали выход депутата Юрченко из "Слуги народа" на время расследования

У Зеленского поддержали выход депутата Юрченко из "Слуги народа" на время расследования

Ольга Фандорина
выход из партии, Офис президента, Александр Юрченко, Выход из фракции
Александр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211

Офис Президента поддерживает намерение депутата Верховной Рады Александра Юрченко выйти из фракции и партии "Слуга народа" на время расследования его возможной коррупции.

Об этом говорится в сообщении на сайте Президента, передают Українськi Новини.

"Народный депутат Александр Юрченко, относительно которого в СМИ распространяют сообщения о причастности к коррупционным правонарушениям, заявил о своем выходе из фракции правящей партии. Как часть команды Президента Украины Владимира Зеленского считаем такое решение уместным и надеемся, что господин Юрченко в полной мере будет сотрудничать с представителями Национального антикоррупционного бюро Украины и Офиса Генерального прокурора, чтобы установить все объективные обстоятельства", - сказано в нем.

Офис подчеркивает, что Президент Владимир Зеленский придерживается курса на преодоление коррупции и депутаты президентской партии не могут быть исключением.

"По политической воле нового главы государства в 2019 году были устранены все законодательные и административные препятствия для полноценной деятельности НАБУ. Заработал и Высший антикоррупционный суд. Такой подход демонстрирует, что Президент Украины Владимир Зеленский не терпит коррупции в любых ее проявлениях. Кем бы ни был подозреваемый в коррупционных деяниях, антикоррупционные органы могут и должны провести полное расследование всех обстоятельств каждого дела. Инструменты для этого созданы, деятельность антикоррупционной инфраструктуры обеспечена на сто процентов. Никаких исключений из этого правила для никого в государстве не было и не будет", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Верховной Рады Гео Лерос (внефракционный) заявил, что Национальное антикоррупционное бюро задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

Национальное антикоррупционное бюро просит генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение Юрченко.

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