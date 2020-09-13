НАБУ поймала на взятке помощника депутата из "Слуги народа", — Лерос

Депутат Верховной Рады Гео Лерос, которого недавно исключили из фракции, заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", - написал он

Как сообщали Українськi Новини, 1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила депутата Лероса из своего состава.

Ранее после выступления Лероса с трибуны парламента депутаты от "Слуги народа" начали сбор подписей за его исключение из фракции.

Позднее ГБР вызвало Леросна на допрос в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов 8 сентября.

Известно об еще одном уголовном производстве, в котором фигурирует Гео Лерос: якобы он подделал документы, чтобы надстроить еще один этаж в доме на Печерске.

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