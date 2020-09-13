подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • НАБУ поймала на взятке помощника депутата из "Слуги народа", — Лерос
13 сентября 2020, воскресенье, 17:05 49
Политика 2020-09-13T17:05:01+03:00
Українські Новини
НАБУ поймала на взятке помощника депутата из "Слуги народа", — Лерос

НАБУ поймала на взятке помощника депутата из "Слуги народа", — Лерос

Кира Молчанова
Коррупция, НАБУ, Слуга народа, Взятка, Ирина Венедиктова, Гео Лерос, Александр Юрченко
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros
Гео Лерос. Фото: Facebook/Geo Leros

Депутат Верховной Рады Гео Лерос, которого недавно исключили из фракции, заявляет, что Национальное антикоррупционное бюро задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко (фракция "Слуга народа").

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Два дня назад НАБУ задержало на взятке помощника депутата Александра Юрченко, который взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", - написал он

Как сообщали Українськi Новини, 1 сентября фракция "Слуга народа" в Верховной Раде исключила депутата Лероса из своего состава.

Ранее после выступления Лероса с трибуны парламента депутаты от "Слуги народа" начали сбор подписей за его исключение из фракции.

Позднее ГБР вызвало Леросна на допрос в качестве свидетеля по делу о неуплате налогов 8 сентября.

Известно об еще одном уголовном производстве, в котором фигурирует Гео Лерос: якобы он подделал документы, чтобы надстроить еще один этаж в доме на Печерске.

Больше новостей о: Коррупция НАБУ Слуга народа Взятка Ирина Венедиктова Гео Лерос Александр Юрченко

Тысячи киевлян поддержали "Слугу народа" и подали ...
Венедиктова назначила своим замом Якубовского...
Сытник нарушает закон, игнорируя решение КС о неза...
Избитой в поезде Анастасии Луговой проводники пред...
В Киеве за сутки еще 310 случаев Covid-19: данные по районам
Украинско-белорусская граница находится под усиленной охраной, — Госпогранслужба
Новости
НАБУ поймала на взятке помощника депутата из "Слуги народа", — Лерос 17:05
Заблокированная в Украине соцсеть "ВКонтакте" научилась обходить блокировки 16:35
Сергей Притула. Фото: facebook.com/sеrhiyprytula
"Я тут живу": кандидата в мэры Киева Сергея Притулу поймали на лжи, — СМИ 16:01
В МИД призвали не признавать выборы в аннексированном Крыму 15:45
В Днипре маршрутка столкнулась с такси. Пострадала девушка 15:24
больше новостей
Рост заболеваемости COVID-19 припадет на сентябрь-октябрь, — эпидемиолог дал прогноз на осень 18:45
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Степанов заявил, что Украина идет не по самому доброму сценарию ситуации с коронавирусом 00:03
В Киевской области растет заболеваемость коронавирусом. За сутки заразились еще семеро детей 13:45
За один день сентябрьские пенсии профинансировали на 3,1 млрд гривен 06:00
больше новостей
СБУ призвали проверить законность получения Пальчевским украинского гражданства 20:12
Рада рассмотрит изменения в постановление о местных выборах, - представитель России Козак 09:58
Тарифы на отопление взлетят: сколько будут платить украинцы зимой и как сэкономить 05:15 Инфографика
Трети украинцев снова повысят пенсии: у каких категорий вырастут выплаты и на сколько 05:30 Инфографика
Во Франции пенсионер взорвал половину дома, пытаясь убить муху 18:27
больше новостей
В Украине более 154 тыс. случаев коронавируса, за сутки — 2 476 заболевших
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok