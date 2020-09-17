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  • Депутат Юрченко в 2009 году украл 4 бутылки пива в киевском магазине, - Портнов
17 сентября 2020, четверг, 12:33 149 Фото
Политика 2020-09-17T12:35:41+03:00
Українські Новини
Депутат Юрченко в 2009 году украл 4 бутылки пива в киевском магазине, - Портнов

Депутат Юрченко в 2009 году украл 4 бутылки пива в киевском магазине, - Портнов

Петр Стуженко
Кража, Пиво, Портнов, Магазин, Александр Юрченко
Кража пива из магазина. Фото: newizv.ru
Кража пива из магазина. Фото: newizv.ru

Юрист и общественный деятель Андрей Портнов обнародовал специфические подробности из "додепутатской жизни" нынешнего народного избранника Александра Юрченко, которому Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение в коррупционном правонарушении.

Как сообщил Портнов в заметке на персональной странице в социальной сети Facebook, депутат Юрченко уже попадал в поле зрения правоохранительных органов.

"Да простит меня следственная тайна "Журнала регистрации заявлений и сообщений о преступлении" Голосеевского управления МВД от 25.11.2009, дорогие друзья, но ходят слухи, что там обнаружилась запись номер 15099, что будущий герой революции и Майдана, активист и депутат Александр Юрченко, 1988 г.р., был задержан тогда в магазине "Каштан" по улице Большая Васильковская за открытое завладение четырьмя бутылками пива.

Отгоняю эти антигосударственные мысли и не хочу верить в похищение героями революции пива, но надо бы как-то эту страшную историю прояснить. Толкните кто-то депутата, пусть прокомментирует", - отметил в своем посте Портнов.

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