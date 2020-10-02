Суд відклав розгляд апеляції депутата Юрченка на арешт із заставою 3 млн гривень

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відклала розгляд апеляції на арешт із заставою 3 млн гривень депутата Верховної Ради Олександра Юрченка (позафракційний), яку за нього внесли небайдужі люди, стурбовані проблемами Київщини

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Засідання мало відбутися 1 жовтня, проте був відкладений.

Апеляція буде розглянута 8 жовтня.

Засідання призначене на 10:00.

Як повідомляли Українські Новини, за Олександра Юрченка внесено заставу розміром 3 млн гривень та вийшов із СІЗО. Раніше Офіс генпрокурора мав намір просити Вищий антикорупційний суд обрати запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави 5-10 млн гривень.

Також заставу було внесено за його помічника Івана Фіщенка, якого Національне антикорупційне бюро підозрює у хабарництві та змові.

Крім того, Юрченко вийшов зі складу фракції "Слуга народу", що є підставою для припинення депутатських повноважень. Зазначається, що Офіс Президента підтримав вихід зі "Слуги народу" на час розслідування справи про хабарництво, оскільки Зеленський дотримується курсу на подолання корупції та депутати президентської партії не можуть бути винятком.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини