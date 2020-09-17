подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
17 сентября 2020, четверг, 16:14 466
Судебная власть 2020-09-17T16:45:02+03:00
Українські Новини
За помощника Юрченко внесли залог в полтора миллиона

За помощника Юрченко внесли залог в полтора миллиона

Ольга Фандорина
Арест, Залог, Помощник депутата, Взятка, Александр Юрченко

Пока депутату Рады Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки, за Ивана Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Александром Юрченко, внесли залог. За него внесли залог в 1,552 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, передает РБК-Украина.

Впрочем, в ВАКС не обладают информацией, вышел ли он из СИЗО.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября правоохранители сообщили о подозрении помощнику Юрченко, Высший антикоррупционный суд арестовал его с залогом в размере 1 млн гривен.

Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.

Ранее Офис Президента поддержал намерение Юрченко выйти из фракции на время расследования.

Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко украл в магазине 4 бутылки пива.

Больше новостей о: Арест Залог Помощник депутата Взятка Александр Юрченко

Депутату Рады Юрченко сообщили о подозрении в полу...
Львовский горсовет обучает депутатов английскому з...
Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать д...
Венедиктова подписала ходатайство об аресте депута...
Рада приняла закон о разведке. Приоритетные задания будет определять Президент
В Киеве за сутки СOVID-19 заболели 379 человек, из которых 41 ребенок
Новости
После нескольких дней падения гривна подорожала перед входными 16:41
Застрявшие на границе хасиды оделись в вышиванки и спели гимн Украины с благодарностями 16:31
"Укрзализныця" возобновляет курсирование поезда "Интерсити+" "Киев – Харьков" 16:30
За помощника Юрченко внесли залог в полтора миллиона 16:14
Депутату Рады Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки 16:02
больше новостей
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Кабмин установил доплаты для пенсионеров. Кто получит дополнительные 400 гривен 05:30
Доллар в Украине уже по 28,1 UAH/USD. Официальный курс валют 05:15
В раунде плей-офф Лиги чемпионов УЕФА футболисты киевского "Динамо" сыграют с бельгийским "Гентом" 09:09
Карантин в Украине. Минздрав хочет изменить работу транспорта, школ и детсадов 19:33
больше новостей
Лукашенко заявил, что Украина готовит уничтожение Беларуси 19:33
Квартирные воры придумали новые приемы. Как понять, что квартиру собираются обчистить 05:16
Андрей Деркач. Скриншот: пресс-конференция
Деркач опубликовал схемы воровства с тарифов и предложил снизить их на треть 15:22
Решающий фактор для экономики: западные аналитики указали на серьезную проблему в НБУ 17:32
Новости украинской Кремниевой Долины в Харькове: у Ярославского подписали меморандум с IT-кластером 10:15 Фото
больше новостей
Картины Порошенко могут конфисковать из-за неуплаты налога, - Бабиков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok