За помощника Юрченко внесли залог в полтора миллиона

Пока депутату Рады Юрченко сообщили о подозрении в получении взятки, за Ивана Фищенко, которого Национальное антикоррупционное бюро подозревает во взяточничестве и заговоре с народным депутатом Александром Юрченко, внесли залог. За него внесли залог в 1,552 млн гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Высшего антикоррупционного суда, передает РБК-Украина.

Впрочем, в ВАКС не обладают информацией, вышел ли он из СИЗО.

Как сообщали Українськi Новини, 15 сентября правоохранители сообщили о подозрении помощнику Юрченко, Высший антикоррупционный суд арестовал его с залогом в размере 1 млн гривен.

Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен.

Ранее Офис Президента поддержал намерение Юрченко выйти из фракции на время расследования.

Также сообщалось, что в 2009 году Юрченко украл в магазине 4 бутылки пива.

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