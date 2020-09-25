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25 сентября 2020, пятница, 09:58 358
Судебная власть 2020-09-25T09:58:40+03:00
Українські Новини
Депутат Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога

Депутат Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога

Анна Рудык
Верховная Рада, Арест, Внесение залога, Александр Юрченко
Александр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211
Александр Юрченко. Фото: facebook.com/yurchenko211

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко (внефракционный) вышел из СИЗО после внесения залога в размере 3 млн гривен, который ему назначил суд.

Об этом Українським Новинам сообщила спикер Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

"Вчера вечером внес залог в полном объеме", - сказала она.

По ее словам, очевидно, что после этого он вышел из СИЗО.

Как сообщали Українськi Новини, Высший антикоррупционный суд наложил арест на часть имущества депутата Верховной Рады Александра Юрченко (внефракционный), которого подозревают во взяточничестве.

Ранее сообщалось о том, что депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко, который на тот момент состоял в партии "Слуга народа".

В четверг, 17 сентября, стало известно, что Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

Кроме того, в ходе судебного заседания, которое проходило в понедельник, 21 сентября, представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщил, что Александр Юрченко может владеть незарегистрированным травматическим или огнестрельным оружием.

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