Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен

Офис генпрокурора намерен просить Высший антикоррупционный суд избрать для депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 5-10 млн гривен. Фото: УНИАН

Офис генпрокурора намерен просить Высший антикоррупционный суд избрать для депутата Александра Юрченко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 5-10 млн гривен. Фото: УНИАН

Офис генпрокурора намерен просить Высший антикоррупционный суд избрать для депутата Верховной Рады Александра Юрченко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 5-10 млн гривен, после того, как Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство об аресте депутата Верховной Рады Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Залог от 5 до 10 млн гривен и арест", – сказал он.

По его словам, ходатайство еще не внесено в суд.

Как сообщали Українські новини, Венедиктова подписала подозрение депутату ВР Юрченко в коррупционном правонарушении.

Также 15 сентября Высший антикоррупционный суд Киева арестовал подозреваемого в получении взятки помощника депутата Верховной Рады Александра Юрченко.

Кроме того, Офис Президента поддержал намерение депутата ВР Александра Юрченко выйти из фракции и партии "Слуга народа" на время расследования его возможной коррупции.

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