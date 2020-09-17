Офис генпрокурора намерен просить суд арестовать депутата Рады Юрченко с альтернативой залога 5-10 млн гривен

Офис генпрокурора намерен просить Высший антикоррупционный суд избрать для депутата Верховной Рады Александра Юрченко меру пресечения в виде ареста с альтернативой залога 5-10 млн гривен, после того, как Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала ходатайство об аресте депутата Верховной Рады Александра Юрченко, которого подозревают во взяточничестве. Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора. "Залог от 5 до 10 млн гривен и арест", – сказал он. По его словам, ходатайство еще не внесено в суд. Как сообщали Українські новини, Венедиктова подписала подозрение депутату ВР Юрченко в коррупционном правонарушении. Также 15 сентября Высший антикоррупционный суд Киева арестовал подозреваемого в получении взятки помощника депутата Верховной Рады Александра Юрченко. Кроме того, Офис Президента поддержал намерение депутата ВР Александра Юрченко выйти из фракции и партии "Слуга народа" на время расследования его возможной коррупции.