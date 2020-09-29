Залог в 3 млн внесли неравнодушные люди, которые обеспокоены проблемами Киевщины, — Юрченко

Депутат Верховной Рады Александр Юрченко, которому сообщили о подозрении в получении взятки, заявил, что залог в 3 млн гривен за него внесли "неравнодушные люди".Об этом он сказал у здания парламента во вторник, передают Українськi Новини."Залог? Я уже несколько раз отмечал, что (внесли) неравнодушные люди, которые обеспокоены проблемами Киевщины", - сказал Юрченко. По его словам, Киев страдает от полигонов и бытового мусора из-за того, что в Украине не функционирует законодательная база, которая регулировала бы обращение с бытовыми отходами. Депутат также отметил, что внесшие за него залог в 3 млн гривен люди хотят, чтобы был принят закон о системе мусоропереработки, однако, по его словам, "кто-то не захотел", чтобы этот закон был принят во втором чтении. Как сообщали Українськi Новини, 25 сентября Юрченко вышел из СИЗО после внесения 3 млн гривен залога.17 сентября, стало известно, что Александр Юрченко вышел из фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.Ранее депутат Гео Лерос (внефракционный) заявил, что НАБУ задержало за взятку помощника депутата Александра Юрченко. Помощник был арестован, однако за него внесли залог в полтора миллиона гривен.