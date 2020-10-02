У власти заканчиваются деньги

Остаток средств на едином казначейском счете в сентябре сократился в 2 раза. В начале месяца на счету было 45 млрд грн, а в конце осталось лишь 21 млрд грн.

К тому же налоговая и таможня недовыполнили план поступлений за январь-сентябрь на 7 млрд грн.



В отличие от Таможни, Налоговая свой план даже перевыполнила – собрала на 26 млрд грн больше налогов. В основном с физлиц-предпринимателей, НДС и военного сбора.



Генпрокурор собралась съезжать с госдачи в Пуще-водице, куда она переехала лишь пару недель назад. Венедиктова сделала специальный пост, где объяснила причину использования госдачи – там безопасно. Она пожаловалась, что ее балкон с дрона закидали мертвыми окровавленными птицами. После угроз она и съехала на госдачу, которую скоро оставит. Такая странная логика.



Минздрав использовал лишь 3% выделенных ему денег на борьбу с коронавирусом. Больше не смог или не захотел. Минфин предусмотрел ему в фонде борьбы с ковидом 14,3 млрд грн, а министерство потратило только 0,5 млрд грн. А могло б и выплатить обещанные 300% надбавки медикам.



Еще хуже дела обстоят в Минкульте. Им выделили из фонда 1 млрд грн для поддержки пострадавших от карантина театров, кино, СМИ и креативных индустрий. Но чиновники вообще ни копейки никому не дали. На дороги, которые к короне никакого отношения не имеют, потратили почти 11 млрд грн из фонда борьбы с ковидом.



И Динамо, и Шахтеру выпали кошмарные соперники в Лиге чемпионов УЕФА. В результате жеребьевки дончанам достались мадридский "Реал", итальянский "Интер" и немецкая "Боруссия". А киевляне получили в соперники итальянский "Ювентус", испанскую "Барселону" и венгерский "Ференцварош".

Здесь даты матчей.



Известный журналист и легенда телевидения 90-х Мыкола Канишевский возвращается в эфир после 15 летнего перерыва. Именно он создавал первые информационные программы телеканалам Интер и ICTV. Канишевский отрыл для ТВ Руслану Пысанку. Сейчас он будет вести экзистенциальный сериал "Что нужно для счастья". Это позитивные теле-рассказы "о людях и для людей почтенного возраста".



Не забывайте включать фары за городом. С 1 октября это делать обязательно – иначе грозит штраф в 510 грн.



В пятницу обещают дождь. Потом 4 дня сухо и относительно тепло. Даже выглянет осеннее солнце.

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