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01 октября 2020, четверг, 16:28 24
СМИ 2020-10-01T16:48:40+03:00
Українські Новини
Известный журналист Канишевский возвращается в эфир после 15-летнего перерыва

Известный журналист Канишевский возвращается в эфир после 15-летнего перерыва

Павел Твердохлиб
Сериал, НСЖУ, Николай Канишевский, Телеканал ЕкоТВ, Что нужно для счастья
Мыкола Канишевский. Фото: Facebook
Мыкола Канишевский. Фото: Facebook

В отечественный телевизионный эфир возвращается один из корифеев независимого отечественного телевещания - журналист, телеведущий и медиаменеджер Мыкола Канишевский. Он был одной из ведущих личностей украинского независимого телевещания еще с середины 90-х годов.

Об этом сообщил Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ).

Проработав на журналистских должностях в структуре Гостелерадио Украины, он создал и возглавил телепрограмму "Вікна", которая позже трансформировалась в одноименное телевизионное агентство, производившее выпуски новостей и информационно-аналитические программы для телеканалов "Интер", ICTV и ТЕТ.

В должности первого вице-президента он руководил информационным вещанием на Первом Национальном телеканале госТВ. Именно Канишевский был автором идеи создания телепрограммы "Погода с Русланой Писанкой" - популярных синоптических выпусков, которые превратили банальный ежедневный прогноз погоды в небольшое телешоу. И именно из команды телеагентства "Вікна", управляемого Канишевским, вышли десятки репортеров и операторов, которые сегодня занимают ведущие позиции в отечественном телевидении и кинопроизводстве.

А потом произошла пауза: в течение многих лет сам Канишевский неоднократно подчеркивал, что телевидением для него осталось только в воспоминаниях. Впрочем, как говорится: "Никогда не говори "никогда"!"

Впрочем Канишевский возвращается в телевидение не в политическую журналистику, а в другое направление телепроизводство, социальное. Как он сам отметил, героями его программ будут люди "почтенного возраста". Героями его авторских выпусков станут люди из совершенно разных социальных слоев и в прошлом - представители разных профессий.

В данный момент записано несколько выпусков. Оператором-постановщиком выступил давний друг и соратник Канишевского Руслан Ткаченко. А заказчиком данного проекта является телеканал "ЕкоТВ". Именно на этой "телекнопке" 1 октября в 18:30 состоится премьера экзистенциального сериала "Что нужно для счастья". Как говорит сам автор и ведущий, это будет "сериал положительных историй о людях и для людей почтенного возраста".

Справка

В 1998 году Мыкола Канишевский стал победителем второй общенациональной программы "Человек года-97" в номинации "Журналист года". А уже в следующем году победу в этой программе праздновали управляемые им "Вести недели" в номинации "Телепрограмма года". В 1999 году Канишевский победил в конкурсе украинских телевизионщиков "Золотая эра" и стал обладателем высшей телевизионной награды - бронзовой статуэтки "Золотая эра украинского телевидения". Является членом Национального союза журналистов Украины.

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