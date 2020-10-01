"Динамо" и "Шахтер" узнали своих соперников в Лиге чемпионов УЕФА по футболу

1 октября в швейцарской Женеве состоялась процедура жеребьевки группового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21. Для украинских любителей футбола это событие представляло особый интерес: впервые за последние годы, начиная с сезона 2016/17, в главном клубном континентальном турнире примут участие сразу 2 отечественные команды - донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

Перед жеребьевкой 32 команды были разделены на 4 корзины посева по 8 команд в каждой. В первую попали победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы топ-6 ассоциаций рейтинга УЕФА. По трем оставшимся корзинам команды были распределены согласно клубному рейтингу УЕФА.

В одну группу не могли попасть команды из одной национальной ассоциации. А согласно специальному решению УЕФА, команды из Украины не могли встретиться с клубами из РФ вплоть до завершающих игр розыгрыша на стадии плей-офф.

"Слепой" жребий определил в группу "В" к чемпиону Украины минувшего сезона донецкому "Шахтеру", который изначально был определен во вторую корзину посева, мадридский "Реал", итальянский "Интер" и немецкую "Боруссию" (Менхенгладбах).

В свою очередь, в группе "G" киевскому "Динамо", которое, согласно клубному рейтингу, оказалось в третьей корзине, достались в соперники итальянский "Ювентус", испанская "Барселона", венгерский "Ференцварош".

Даты матчей

Тур 1: 20/21 октября

Тур 2: 27/28 октября

Тур 3: 3/4 ноября

Тур 4: 24/25 ноября

Тур 5: 1/2 декабря

Тур 6: 8/9 декабря

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