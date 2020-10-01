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01 октября 2020, четверг, 12:50 1548
Судебная власть 2020-10-01T13:30:17+03:00
Українські Новини
Венедиктова рассказала как ее балкон забросали с дрона кровавыми мертвыми птицами

Венедиктова рассказала как ее балкон забросали с дрона кровавыми мертвыми птицами

Анна Рудык
Генпрокурор, Пуща-Водица, Госдача, Ирина Венедиктова
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova
Ирина Венедиктова. Фото: facebook.com/irina.venediktova

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявляет, что вынуждена была переехать на государственную дачу в Пущу-Водицу по соображениям безопасности и что это временная мера.

Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети Fаcebook, передают Українськi Новини.

"Прошу поверить мне на слово, что переезд в этой дом временная мера и перебралась я туда совсем не потому, что очень хотела улучшить свои жилищные условия. Так необходимо было сделать в тот конкретный момент времени и связан этот момент был исключительно с соображениями безопасности. Многое произошло за последнее время, о чем я рассказать не могу от брошенных дроном политых кровью мертвых птиц на балкон моего дома и до куда более неприятных и по-настоящему опасных обстоятельств, суть которых я сейчас раскрывать не намерена", - написала Венедиктова.

Она добавила, что ни в какой заговор с сотрудниками Госуправления делами Офиса Президента или Кабинета Министров не вступала.

"Размер арендной платы я не устанавливала, а получив предложение, просто с ним согласилась, прекрасно понимая, что мое пребывание в этом доме займет лишь несколько месяцев, не больше", - отметила генпрокурор.

Также она подчеркнула, что уже приняла решение как можно скорее переехать в другое место.

"Надеюсь, что мне хватит несколько дней, чтобы осуществить этот переезд. Нет никакого права, когда генеральный прокурор страны своим поведением может заставить кого-то сомневаться в порядочности принятых решений", - подытожила Венедиктова.

Как сообщали Українськi Новини, Венедиктова сократила должность замгенпрокурора Любовича.

Также из-за коронавируса зарплату генпрокурора Венедиктовой сократили на 22 тысячи.

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