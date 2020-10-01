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01 октября 2020, четверг, 09:47 80
Экономика 2020-10-01T09:49:49+03:00
Українські Новини
Остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза

Остаток средств в госказне сократился более чем в 2 раза

Сергей Жолобецкий
Госказначейство, единый казначейский счет, ЕКС, госказна
Госказна в сентябре опустела более чем на 20 млрд гривен
Госказна в сентябре опустела более чем на 20 млрд гривен

В то время как НБУ продает валюту из резервов, остаток средств на едином казначейском счете (ЕКС) в сентябре сократился в 2,1 раза с 45,657 млрд гривен (на 1 сентября) до 21,275 млрд гривен (на 1 октября).

Об этом говорится в сообщении Государственной казначейской службы, передают Українські Новини.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2020 году составлял 10,517 млрд гривен (по состоянию на 1 апреля), а максимальный – 75,701 млрд гривен по состоянию на 1 июля.

В 2019 году остаток средств на ЕКС увеличился с 9,861 млрд гривен до 17,547 млрд гривен.

Минимальный остаток средств на едином казначейском счете в 2019 году составлял 8,196 млрд гривен (по состоянию на 1 марта), а максимальный – 61,83 млрд гривен - на 1 сентября.

Как сообщали Українські Новини, единый казначейский счет - система бюджетных счетов органов Госказначейства, на которые зачисляются налоги, сборы, иные обязательные платежи госбюджета, из которых органами Госказначейства осуществляются платежи в пользу субъектов хозяйствования, выполнивших работы или оказавших услуги распорядителям бюджетных средств.

В 2018 году остаток средств на ЕКС увеличился с 5,099 млрд до 9,861 млрд гривен.

В январе-марте текущего года доходы населения увеличились на 7,3% по сравнению с 1-м кварталом 2019 года до 874,409 млрд гривен.

При этом расходы увеличились на 8,6% до 935,485 млрд гривен.

В свою очередь Верховная Рада увеличила с 1 сентября минимальную зарплату до 5 тыс. гривен.

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