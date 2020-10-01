Кабмин распределил деньги из Фонда борьбы с COVID-19. Куда пошли десятки миллиардов гривен

Кабинет Министров распределил 65,96 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

"На сегодня объем выделенных средств из Фонда в соответствии с принятыми решениями Кабинета Министров Украины составляет 65,96 млрд гривен и достиг объема бюджетного назначения, утвержденного в государственном бюджете для Фонда. Кассовые расходы на 24 сентября 2020 составляли 25,0 млрд гривен", — говорится в нем.

Министерству развития экономики, торговли и сельского хозяйства выделены средства в объеме 6,972 млрд гривен (кассовые расходы — 6 634 млн гривен) для оказания финансовой помощи Фонду общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы.

Министерству социальной политики выделены средства в объеме 3 457,9 млн гривен (кассовые расходы - 2 539,2 млн гривен).

Министерству здравоохранения Украины выделены средства в объеме 14,345 млрд гривен (кассовые расходы — 523 млн гривен)

Министерству юстиции Украины — 23,7 млн гривен для обеспечения осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек эпидемии болезни COVID-19 в учреждениях исполнения наказаний и следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины (постановление КМУ от 17.06.2020 № 493).

Министерству образования и науки — 52,5 млн гривен на возврат средств, уплаченных за предоставление услуги по проведению пробного внешнего независимого оценивания в 2020 году.

Государственному агентству автомобильных дорог Украины — 35 млрд гривен для осуществления строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения (постановление КМУ от 01.07.2020 № 539).

Государственному управлению делами — 41,2 млн гривен для закупки оборудования, средств индивидуальной защиты (постановление КМУ от 15.07.2020 № 591).

Министерству культуры и информационной политики - 1 млрд гривен.

Министерству внутренних дел — 2 701 млн гривен для предоставления дополнительной доплаты к заработной плате (денежного обеспечения) военнослужащим Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, лицам рядового и начальствующего состава органов и подразделений гражданской защиты, полицейским, обеспечивающих жизнедеятельность населения (постановление КМУ от 10.06.2020 № 485).

Министерству финансов Украины в объеме 160,9 млн гривен для осуществления доплаты к заработной плате должностным лицам таможенных органов, непосредственно осуществляющих таможенный контроль и таможенное оформление товаров в пунктах пропуска через государственную границу и имеют непосредственный контакт с гражданами Украины, иностранцами, лицами без гражданства, а также с товарами, в отношении которых осуществляется таможенное оформление (постановление КМУ от 14.09.2020 № 823).

Ранее Українськi Новини писали, как Кабмин распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19.

Также Госуправлению делами выделили 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на подготовку больниц

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