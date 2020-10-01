C 1 октября водители в Украине обязаны включать фары днем

Уже традиционно, в первый день октября водители всех транспортных средств на отечественных автодорогах обязаны даже в дневное время включать фары. Речь идет о ближнем свете фар. А так называемый "дальний" свет можно использовать только при определенных условиях.

Требование передвигаться вне населенных пунктов в любое время суток с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар будет работать до 1 мая.

Об этом говорится в пункте 9.8 Правил дорожного движения (ПДД) Украины. За игнорирование данной нормы предусмотрен штраф в размере 425-510 гривен.

Включать дальний свет или дополнительные противотуманные фары разрешается в случае недостаточной видимости, но только при условии, что яркий свет не будет слепить других водителей.

Такие нормы связаны с необходимостью увеличить видимость транспортных средств на дороге, ведь из-за переменчивости погодных условий в осенне-зимний период она становится хуже, а, тем более, световой день сокращается.

Добавьте ukranews.com в избранные источники Google Новости