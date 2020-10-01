Минкультуры получил миллиард гривен из Фонда борьбы с коронавирусом, но ничего не потратил

Министерство культуры и информационной политики получило 1 млрд гривен из Фонда борьбы с коронавирусом на развитие креативных индустрий, однако из них ничего не потратил. Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин. Отмечается, что всего Минкультуры выделено 1 млрд гривен для поддержки сферы культуры и креативных индустрий, туризма, кино. При этом по состоянию на 24 сентября кассовые расходы министерством не совершались. Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения использовало 3,1% выделенных ему средств фонда борьбы с коронавирусом. При этом Министерство образования и науки распределило все 52,5 млн гривен, выделенных ему из фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, Министерство социальной политики - 2,5 млрд из 3,5 млрд гривен. Министерству социальной политики выделены средства в объеме 3 457,9 млн гривен (кассовые расходы - 2 539,2 млн гривен). Также Госуправлению делами выделили 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на подготовку больниц. Кабмин распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19.