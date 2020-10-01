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01 октября 2020, четверг, 12:32 205
Экономика 2020-10-01T12:33:07+03:00
Українські Новини
Минкультуры получил миллиард гривен из Фонда борьбы с коронавирусом, но ничего не потратил

Минкультуры получил миллиард гривен из Фонда борьбы с коронавирусом, но ничего не потратил

Кира Молчанова
Деньги, Министерство культуры, Фонд борьбы с коронавирусом, Фонд борьбы с COVID-19
Деньги. Фото: Pixabay
Деньги. Фото: Pixabay

Министерство культуры и информационной политики получило 1 млрд гривен из Фонда борьбы с коронавирусом на развитие креативных индустрий, однако из них ничего не потратил.

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Отмечается, что всего Минкультуры выделено 1 млрд гривен для поддержки сферы культуры и креативных индустрий, туризма, кино.

При этом по состоянию на 24 сентября кассовые расходы министерством не совершались.

Как сообщали Українськi Новини, Министерство здравоохранения использовало 3,1% выделенных ему средств фонда борьбы с коронавирусом.

При этом Министерство образования и науки распределило все 52,5 млн гривен, выделенных ему из фонда по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, Министерство социальной политики - 2,5 млрд из 3,5 млрд гривен.

Министерству социальной политики выделены средства в объеме 3 457,9 млн гривен (кассовые расходы - 2 539,2 млн гривен).

Также Госуправлению делами выделили 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на подготовку больниц.

 Кабмин распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19.

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