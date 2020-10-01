Таможенная и Налоговая служба за январь-сентябрь перечислила на 7 млрд грн меньше плана

За январь-сентябрь 2020 Государственная таможенная служба и Государственная налоговая служба перечислили в государственный бюджет 591,9 млрд грн, что на 7 млрд грн меньше планового показателя. Об этом сообщает Экономическая правда.

Соответствующие оперативные данные обнародовала Государственная казначейская служба.

План поступлений от Гостаможслужбы выполнен на 33,4 млрд грн, в то время как налоговой службы перевыполнен на 26,3 млрд гривен.

За 9 месяцев ДНС возместила НДС на общую сумму 104 млрд грн.

В сентябре поступления в государственный бюджет от налоговиков составили 31,6 мрд грн, что на 8,5 млрд грн превышает плановый показатель.

В свою очередь поступления от Гостаможслужбы составили 27 млрд грн (+191 млн грн). Накануне таможня сообщила о перевыполнении сентябрьского плана на 1 млрд грн.

В Министерстве финансов пояснили что перевыполнение поступлений от ГНС состоялось благодаря большим чем ожидалось поступлениям от уплаты налога на доходы физических лиц и военного сбора (+2,1 млрд грн) и налога на добавленную стоимость (+5,2 млрд грн)

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