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01 октября 2020, четверг, 00:00 754 Карта
Жизнь 2020-10-01T01:15:02+03:00
Українські Новини
Зонты и дождевики прятать рано: синоптик дала прогноз на неделю

Зонты и дождевики прятать рано: синоптик дала прогноз на неделю

Надежда Комендантова
Погода, Прогноз, Погода на неделю, погода в Киеве, погода в Украине
Дождь. Фото: pixabay.com
Дождь. Фото: pixabay.com

После прихода в Украину дождевого циклона с резким похолоданием и порывами ветра, осенний характер погоды будет преобладать всю ближайшую неделю.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

По ее словам, 1 октября влажная дождливая погода будет преобладать на Западе, Севере, Юге и в большинстве центральных областей.

В то же время, восточная часть и Днипро побудут без осадков, но с сильным ветром.

Температура воздуха в четверг составит + 15 + 18 градусов, на юге + 17 + 20 градусов, в западных областях + 13 + 16 градусов.

В Киеве, по словам Диденко, октябрь начнется облачно, будет сыро, ветрено, но немного теплее, до +17 градусов. А в выходные потеплеет до +20 градусов.

"Однако в течение недели все же будет преобладать влажная погода, так что зонты, дождевики и брендовые калоши далеко не прячьте. Осень", - резюмировала синоптик.

Напомним, синоптики дали прогноз до конца осени. Уже в октябре ожидается снег и морозы.

Тем временем, Из-за высокой скорости повышения температуры в мире эксперты прогнозируют исчезновение до половины растений к 2050 году. В частности, климат Украины меняется быстрее глобального, стремительно превращаясь в южный.

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