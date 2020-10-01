Оборудование и надбавки медработникам. В Минздраве рассказали, на что идут средства из фонда борьбы с COVID-19

В то время, как Зеленский отрицает нехватку средств в фонде борьбы с коронавирусом,

Об этом говорится в ответе Министерства финансов на запрос Українських Новин.

Всего Минздраву было выделено 14,345 млрд гривен (523,7 млн гривен - кассовые расходы).

В частности, 2,999 млрд гривен (523,7 млн гривен - кассовые расходы) было выделено на закупку оборудования для проведения тестирования методом полимеразной цепной реакции, выплату 300% надбавок медработникам, привлеченным к борьбе с распространением коронавируса.

Из этой суммы по состоянию на 31 августа было использовано 409,754 млн гривен и закуплено товаров на 40,780 млн гривен, что составляет 3,1% от всех выделенных из фонда средств.

Также 5,955 млрд гривен было выделено на повышение доплат и надбавок к зарплатам медработников и других сотрудников, привлеченных к борьбе с распространением коронавируса; 5,3 млрд гривен - на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц.

Еще 100 млн гривен Минздрав получил на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Ранее Українськi Новини писали, как Кабмин распределил 66 млрд гривен из Фонда борьбы с COVID-19.

Также Госуправлению делами выделили 41,2 млн гривен из фонда борьбы с коронавирусом на подготовку больниц

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