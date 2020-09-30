Штрафы за самогоноварение отменят, у Порошенко и Рудык – ковид, советницу Ермака покусали собаки

Депутаты из Слуги народа хотят разрешить гражданам варить самогон. Но только для себя. Не на продажу. Сейчас за самогоноварение положен штраф в 170 грн. И еще на 85 грн могут оштрафовать за найденный самогонный аппарат. В 2018 году полиция таким образом наказала 80 человек. Депутаты предлагают штрафы упразднить.



У Порошенко – ковид. Лечиться будет дома. Отменил предвыборные поездки.



Только недавно корону победила его давняя соперница – Юлия Тимошенко. Промучилась почти месяц, включая вентиляцию легких.



Корону подхватила и Кира Рудык, которую Вакарчук оставил вместо себя руководить остатками его партии "Голос".



Фокин на заседании комитета Рады сделал необычное заявление: он не видит никакого подтверждения, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной.

По его словам, на Донбассе воюют наемники 30 разных стран мира при активной поддержке войск России. На Фокина набросились депутаты – ура-патриоты и пригрозили отозвать его из ТКГ (трехсторонней контактной группы) в Минске. Хотя они ее не формируют.

Сторонники "партии мира" поддержали Фокина и поблагодарили за откровенность.



Дикие собаки на Трухановом острове покусали советницу главы офиса президента Викторию Страхову. Свора напала на нее во время велопрогулки. Причем ехала она по велодорожке. Пришлось обратиться за медпомощью. Коммунальщики пообещали собак отловить. Страхова также является высокооплачиваемым членом Набсовета государственного Укрэксимбанка.



Бывший премьер-министр Гончарук, которого Зеленский уволил за неэффективность, улетел учиться в США. Но обещает вернуться.



Минздрав утвердил тариф на ведение беременности. Месяц будет стоит 1026 грн. Цена включает осмотр беременной, узи и другую диагностику, но не включает лечение на стационаре и сами роды.



Три дня будут дожди и холодно. А к выходным ненадолго выглянет солнце. Потеплеет до +22.

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