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  • Фокин не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной
29 сентября 2020, вторник, 16:41 21
Политика 2020-09-29T16:41:14+03:00
Українські Новини
Фокин не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной

Фокин не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Россией и Украиной

Александр Савич
российская агрессия, война на Донбассе, Трехсторонняя контактная группа, ТКГ, Витольд Фокин
Витольд Фокин не видит подтверждений войны Украины с Россией на Донбассе. Фото: wikipedia.org
Витольд Фокин не видит подтверждений войны Украины с Россией на Донбассе. Фото: wikipedia.org

"Никакого подтверждения того, что там ведется война между Россией и Украиной, пока что я не вижу", – сказал бывший премьер-министр и первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе (Украина – Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе – Россия) Витольд Фокин на заседании комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроения для обсуждения его заявлений об общей амнистии и особом статусе для Донбасса, передают Українські Новини.

В то же время Фокин заявил, что на Донбассе воюют наемники почти 30 разных стран мира, но при активной поддержке войск России.

Он назвал процесс урегулирования ситуации на Донбассе "почти пятилетним топтанием на одном месте".

"Главная причина ("пятилетнего топтания на месте") заключается в том, я буду откровенным, что гарант Конституции в то время больше заботился о собственных интересах (бывший Президент Петр Порошенко), о собственном авторитете, а не о судьбе государства и своего народа. Он больше думал о том, чтобы пожать руку чиновникам мирового уровня... Я уже не говорю об огромной прибыльности военного дела", – заявил он.

Еще причиной он также назвал то, что "минские договоренности" не являются нормативно-правовым актом, то есть они не обязательны для выполнения.

Он отметил, что выступает за свободную экономическую зону на Донбассе, а не его полную автономность.

Фокин также сообщил, что амнистия по Донбассу должна быть всеобщей, так как, по его словам, преступления были со "всех сторон".

Как сообщали Українські новини, Министр внутренних дел Арсен Аваков ранее назвал заявление Фокина об общей амнистии и особом статусе Донбасса таким, которое не отвечает национальным интересам.

Также Фокин опроверг заявления о том, что "Страна" якобы исказила его слова в интервью.

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