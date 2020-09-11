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11 сентября 2020, пятница, 11:00 339
Политика 2020-09-11T11:15:01+03:00
Українські Новини
Тимошенко вылечилась от COVID-19

Тимошенко вылечилась от COVID-19

Ольга Фандорина
Коронавирус, Юлия Тимошенко, Коронавирус в Верховной Раде, коронавирус у депутата
Юлия Тимошенко. Фото: Facebook/Юлия Тимошенко
Юлия Тимошенко. Фото: Facebook/Юлия Тимошенко

Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко излечилась от коронавируса, которым недавно заболела. Об этом сообщила в пятницу, 11 сентября, ее пресс-секретарь Марина Сорока в Facebook.

"Юлия Владимировна получила отрицательный результат теста на COVID-19. Коронавирус преодолен. Она чувствует себя значительно лучше. Пока остается воспаление легких, но лечение идет успешно, и вскоре она уже вернется к нормальной жизни и к работе", - написала она.

Как сообщали Українські Новини, СМИ писали, что Тимошенко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Вслед за информацией о том, что лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, которая заболела коронавирусомподключили к аппарату искусственной вентиляции легких, поступило и опровержение этих данных

Тем временем, в Украине новый антирекорд: впервые более 3 тысяч новых случаев коронавируса за сутки

А украинцы находятся на карантине уже 184-й день, с 14 сентября в Украине обновили зоны карантина. Киев попал в оранжевую зону. 

Однако несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом, большинство украинцев за посещение учениками школ.

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