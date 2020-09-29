Лидер партии "Голос" заболела коронавирусом

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос", лидер партии Кира Рудык заболела коронавирусной инфекцией COVID-19.Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини."Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID", - написала она.По словам Рудык, последние несколько дней у нее была высокая температура, однако остальные симптомы похожи на грипп.По состоянию на сегодняшний день депутат чувствует себя лучше.Она также отметила, что члены команды "Голоса", с которыми депутат контактировала в последнее время, сдали тест.Как сообщали Українськi Новини, от коронавируса выздоровела председатель фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко.Кроме того, зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский заболел коронавирусом.Ранее в прямом эфире пятого выпуска шоу "Танці з зірками" стало известно, что популярный украинский певец Олег Винник и его партнер хореограф Алена Шоптенко заразились коронавирусом.Тем временем заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на треть.