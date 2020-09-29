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29 сентября 2020, вторник, 14:08 899
Верховная Рада и партии 2020-09-29T15:00:02+03:00
Українські Новини
Лидер партии "Голос" заболела коронавирусом

Лидер партии "Голос" заболела коронавирусом

Валерия Драгомирова
Голос, Коронавирус, Кира Рудык
Кира Рудык. Фото: Kira Rudik
Кира Рудык. Фото: Kira Rudik

Депутат Верховной Рады от фракции "Голос", лидер партии Кира Рудык заболела коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Друзья, сегодня получила положительный тест на COVID", - написала она.

По словам Рудык, последние несколько дней у нее была высокая температура, однако остальные симптомы похожи на грипп.

По состоянию на сегодняшний день депутат чувствует себя лучше.

Она также отметила, что члены команды "Голоса", с которыми депутат контактировала в последнее время, сдали тест.

Как сообщали Українськi Новини, от коронавируса выздоровела председатель фракции "Батьківщина" Юлия Тимошенко.

Кроме того, зампредседателя КГГА Валентин Мондриевский заболел коронавирусом.

Ранее в прямом эфире пятого выпуска шоу "Танці з зірками" стало известно, что популярный украинский певец Олег Винник и его партнер хореограф Алена Шоптенко заразились коронавирусом.

Тем временем заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на треть

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