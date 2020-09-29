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29 сентября 2020, вторник, 16:03 357
Общество 2020-09-29T16:05:08+03:00
Українські Новини
Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове

Советницу главы Офиса президента до крови искусала свора диких собак на Трухановом острове

Ольга Фандорина
Собаки, Виктория Страхова, Бездомные животные, дикие животные
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova
Виктория СТрахова. Фото: facebook.com/victoria.strakhova

Пока Депутаты Рады предлагают штрафовать за неубранные экскременты животных, члена наблюдательного совета Государственного экспортно-импортного банка и бывшего корпоративного секретаря Приватбанка Викторию Страхову на Трухановом острове искусала свора диких собак. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

По словам Виктории, свора собак набросилась на нее на Трухановом острове во время велопрогулки.

"Проблема собак на Трухановом острове На выборах проголосую за того, кто решит проблему диких собак на Трухановом острове (путём их переселения в приют). Моя сегодняшняя велотренировка закончилась как на фото (езжу только по велополосе). Но во мне 167 см и 20 кг своего бешенства и силы воли, а на Трухановом много деток на небольших велосипедах. И если собаки набросятся на ребёнка это закончится трагедией", - рассказала Страхова.

Собаки набросились на девушку втроем, одна из них глубоко укусила ее за ногу.

Как сообщали Українськi Новини, 27 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту ввести обязательную платную регистрацию домашних животных.

Кроме того, Министерство культуры, молодежи и спорта планирует запретить использовать животных в цирках с 2021 года.

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