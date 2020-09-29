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29 сентября 2020, вторник, 19:39 662
Политика 2020-09-29T19:42:37+03:00
Українські Новини
Порошенко заболел коронавирусом

Порошенко заболел коронавирусом

Александр Савич
Коронавирус, Петр Порошенко, коронавирус в Украине, Covid-19, Коронавирус у Порошенко
У Петра Порошенко диагностировали коронавирус. Фото: Twitter/@poroshenko
У Петра Порошенко диагностировали коронавирус. Фото: Twitter/@poroshenko

Бывший Президент Украины Петр Порошенко, картины которого могут конфисковать из-за неуплаты налогов, заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Сегодня стало известно, что у Порошенко позитивный тест на COVID-19.

"Получил положительный тест на Covid. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам.

За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Намного коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Призываю всех украинцев беречь себя!", – написал Порошенко.

 

Как сообщали Українські новини, коронавирусом заболел Геннадий Кернес.

Также коронавирусом переболела Юлия Тимошенко.

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Порошенко заболел коронавирусом
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