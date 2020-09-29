Порошенко заболел коронавирусом

Бывший Президент Украины Петр Порошенко, картины которого могут конфисковать из-за неуплаты налогов, заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Сегодня стало известно, что у Порошенко позитивный тест на COVID-19.

"Получил положительный тест на Covid. Невовремя. Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам.

За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная. Намного коварнее. Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Призываю всех украинцев беречь себя!", – написал Порошенко.

Отримав позитивний тест на Covid.

Невчасно. Дуже шкодую, що змушений зробити перерву в поїздках регіонами.



За шість останніх років звик переносити хвороби на ногах. Але ця підступніша. Значно підступніша.



Тому від сьогодні лікуюся вдома.



Закликаю всіх українців берегти себе! pic.twitter.com/MdYXZ5Cf8x — Петро Порошенко (@poroshenko) September 29, 2020

Как сообщали Українські новини, коронавирусом заболел Геннадий Кернес.

Также коронавирусом переболела Юлия Тимошенко.

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