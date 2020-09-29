Давно хотел посмотреть на Украину с расстояния: Гончарук уехал в США

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Следующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно на Вашингтонщине. Там будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны. Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх", - написал он.

Гончарук добавил, что мыслями будет обязательно делиться, а некоторые из них воплотит в жизнь после возвращения.

"Вернусь сильнее. Все будет хорошо. Не переключайтесь!", - добавил экс-премьер.

Он не сообщил, причину по которой поехал в США.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Игорь Палица считает бывшего премьер-министра Николая Азарова (2010-2014) более профессиональным премьером, чем Дениса Шмыгаля или Алексея Гончарука.

Ранее Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком.

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