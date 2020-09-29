подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
29 сентября 2020, вторник, 11:24 529
Внешняя политика 2020-09-29T11:25:17+03:00
Українські Новини
Давно хотел посмотреть на Украину с расстояния: Гончарук уехал в США

Давно хотел посмотреть на Украину с расстояния: Гончарук уехал в США

Валерия Драгомирова
США, Соединенные Штаты Америки, Алексей Гончарук
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин
Алексей Гончарук. Фото: Кабмин

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук, который ранее рассказал, как Зеленский "наделал ошибок", уехал в США.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Следующие месяцы проведу в Северной Америке. Преимущественно на Вашингтонщине. Там будет происходить много важного, что непосредственно будет влиять и на Украину. Еще один важный фронт работы для будущего нашей страны. Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общую картину видно значительно лучше, потому что когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх", - написал он.

Гончарук добавил, что мыслями будет обязательно делиться, а некоторые из них воплотит в жизнь после возвращения.

"Вернусь сильнее. Все будет хорошо. Не переключайтесь!", - добавил экс-премьер.

Он не сообщил, причину по которой поехал в США.

Как сообщали Українськi Новини, депутат Игорь Палица считает бывшего премьер-министра Николая Азарова (2010-2014) более профессиональным премьером, чем Дениса Шмыгаля или Алексея Гончарука.

Ранее Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком. 

Больше новостей о: США Соединенные Штаты Америки Алексей Гончарук

Заболеваемость коронавирусом в Украине выросла на треть, смертность - почти вдвое за сутки
Запрет продажи электронных сигарет несовершеннолетним, выборы и госслужба: чем займутся депутаты во вторник
Новости
Давно хотел посмотреть на Украину с расстояния: Гончарук уехал в США 11:24
В Харьковской области за сутки от COVID-19 умерло рекордное количество людей 11:22
Подорожает ли электричество для украинцев с 1 октября. В Минэнерго дали объяснение 10:58
Рубль в обменниках подешевел 10:54
Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в киевском метрополитене 10:40
больше новостей
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Цены на тепличные огурцы обвалились почти в два раза 08:57
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев 00:01
Пора покупать доллары. Почему надо избавляться от депозитов в гривне 05:30
больше новостей
Дефицит Пенсионного фонда. Хватит ли денег на выплаты украинцам и изменят ли пенсионный возраст 05:25
В Украине обновили карантинные зоны. Полный список изменений 06:00
Сегодня в Украине снимают запрет на въезд иностранцев 00:01
Список кандидатов в мэры Львова пополнился "слугой народа" и нардепом 16:49
Кабмин хочет назначить 29-летнюю Анну Коваленко черниговским губернатором 18:52
больше новостей
Карантин в Украине длится 202 дня: какие ограничения действуют в эпидзонах
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok