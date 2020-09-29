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29 сентября 2020, вторник, 16:43 61
Общество 2020-09-29T16:52:17+03:00
Українські Новини
В Украине резко ухудшится погода: в каких областях пройдут грозы с градом

В Украине резко ухудшится погода: в каких областях пройдут грозы с градом

Ольга Фандорина
Дождь, Дожди, Ухудшение погоды, грозы, Порывы ветра
Дождь.Фото: pixabay
Дождь.Фото: pixabay

Сильные дожди, грозы и порывы ветра ожидаются в Украине 30 сентября и 1 октября. Об этом во вторник, 29 сентября. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в своем telegram-канале.

В Карпатах и Прикарпатье 30 сентября и 1 октября ожидаются сильные дожди, объявлен оранжевый уровень опасности.

В западных и центральных областях, в Херсонской и Запорожской областях прогнозируются значительные дожди, в южной части страны местами с грозами.

В среду, 30 сентября, в Украине ожидается сильный ветер 15-20 м/с - кроме запада и юго-запада. Далее 1 и 2 октября он сохранится в восточных и северо-восточных областях. Там объявлен желтый уровень опасности.

В Киеве и Киевской области также ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, объявлен желтый уровень опасности.

Как сообщали Українські Новини, после теплого сухого начала рабочей недели уже во вторник погода резко изменится. Придут циклон с грозами и сильными ливнями. Также ощутимо похолодает.

Также уже в октябре ожидается снег и морозы: синоптики дали прогноз до конца осени.

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