В "Слуге народа" предлагают Раде разрешить гражданам самогоноварение для собственных нужд

5 депутатов Верховной Рады от фракции "Слуга народа" предлагают парламенту разрешить гражданам производить самогон для собственного потребления, в то время как ранее доктор Комаровский рассказал, убивает ли самогон коронавирус.

Соответствующий законопроект №4153 зарегистрирован на сайте Рады 25 сентября, передают Українськi Новини.

Согласно ему, предлагается исключить из Кодекса Украины об административных правонарушениях статью 176, предусматривающую за изготовление или хранение без цели сбыта самогона или других крепких спиртных напитков домашнего производства, а также изготовление или хранение без цели сбыта аппаратов для их производства штраф от 3 до 10 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также депутаты хотят исключить статью 177, которой накладывается штраф в размере 1-5 необлагаемых минимумов за приобретение самогона и других крепких спиртных напитков домашнего производства.

Согласно пояснительной записке, статья 176 неэффективна, особенно с учетом размера санкции – от 51 до 170 гривен.

По данным Государственной судебной администрации, в 2018 году в судах рассмотрели 197 дел об административных нарушениях, связанных с самогоноварением, на 80 человек были наложены административные взыскания.

По мнению депутатов, если человек, исключительно для собственного потребления, производит из продуктов своего труда крепкие алкогольные напитки, то это его естественное право, которое не может быть ограничено государством.

Как сообщали Українські новини, российский певец Сюткин рассказал, как пил самогон с Владимиром Зеленским.

Также в октября 2019 в Николаевской области самогонщиков оштрафовали на 7 000 гривен.

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