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29 сентября 2020, вторник, 12:30 295
Медицина 2020-09-29T12:30:25+03:00
Українські Новини
Минздрав хочет установить тариф на ведение беременности амбулаторно 1 026 гривен/месяц

Минздрав хочет установить тариф на ведение беременности амбулаторно 1 026 гривен/месяц

Анна Рудык
Беременность, Минздрав, Беременная женщина, Тарифы на лечение
Беременная женщина. Фото: pixabay
Беременная женщина. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения рассчитывает установить тариф на ведение беременности в амбулаторных условиях 1 026 гривен/месяц в 2021 году.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини.

Данный пакет в рамках программы медицинских гарантий планируется внедрить в следующем году.

"Мы внедряем дополнительный пакет, который будет составлять 1 026 гривен в месяц за ведение беременности", - прокомментировал Степанов.

По его словам, в состав пакета будут входить, в частности, осмотр беременной, ультразвуковое исследование, лабораторная диагностика.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Украины Владимир Зеленский разрешил военным засчитывать отпуск в связи с беременностью, родами и декретом в срок выслуги в воинском звании.

Также Министерство здравоохранения планировало запустить электронное заключение о рождении ребенка в сентябре.

Кроме того, пилотный проект по монетизации "пакета малыша" начался с 1 сентября 2020 года. Родители смогут получить денежную компенсацию.

 
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