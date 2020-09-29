Минздрав хочет установить тариф на ведение беременности амбулаторно 1 026 гривен/месяц

Министерство здравоохранения рассчитывает установить тариф на ведение беременности в амбулаторных условиях 1 026 гривен\/месяц в 2021 году. Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передают Українськi Новини. Данный пакет в рамках программы медицинских гарантий планируется внедрить в следующем году. "Мы внедряем дополнительный пакет, который будет составлять 1 026 гривен в месяц за ведение беременности", - прокомментировал Степанов. По его словам, в состав пакета будут входить, в частности, осмотр беременной, ультразвуковое исследование, лабораторная диагностика. Как сообщали Українськi Новини, Президент Украины Владимир Зеленский разрешил военным засчитывать отпуск в связи с беременностью, родами и декретом в срок выслуги в воинском звании. Также Министерство здравоохранения планировало запустить электронное заключение о рождении ребенка в сентябре. Кроме того, пилотный проект по монетизации "пакета малыша" начался с 1 сентября 2020 года. Родители смогут получить денежную компенсацию.