SkyUp в шаге от банкротства, безработица быстро растет, Потураев – официальный коррупционер, грядут осенние до

Сенат США опубликовал отчет о работе сына Байдена в Украине. Оказывается, американское посольство в Киеве предупреждало Госдеп еще в 2015, что сын вице-президента работает на украинскую компанию Бурисма. Что создает конфликт интересов для его отца и нынешнего кандидата в президенты. Но предупреждение проигнорировали . Это вам не обвинение Деркача или Шокина. Отчет сената! Вообщем, украинская тема остается в повестке американских выборов)

Безработица в Украине растет рекордными темпами. 1 млн 700 тыс. человек не могут найти работу. Каждый десятый трудоспособный гражданин находится в поиске. А помните как в начале карантина премьер Шмыгаль обещал 500 тысяч рабочих мест еще до конца июня?

Авиакомпания SkyUp может обанкротиться. Она заявила об убытках в $30 млн с начала карантина. На улице могут оказаться 1 300 сотрудников. Главная причина – отмена рейсов и выплата компенсаций за отмененные вылеты. Жаль, если закроется. У SkyUp 11 довольно свежих Боингов и приятные бюджетные цены.

Суд признал депутата Слуги народа Никиту Потураева коррупционером и оштрафовал на 1 700 грн. Избранник забыл задекларировать купленный автомобиль.

Потураев с вердиктом согласен и обжаловать не будет.

Теперь его фамилия украсит реестр коррупционеров, где уже есть директор НАБУ Сытник.

За год работы Потураев успел прославится драконовским законопроектом о медиа, который ограничивает свободу слова и антисемитским поздравлением с Песахом.

Боксер Узелков пойдет на выборы мэра Винницы от ОПЗЖ. Будет очень кстати. В Винницкой области в четверг подрались местные депутаты с кандидатом в депутаты. В результате один из них оказался в больнице. На Узелкова они б не прыгнули)

Ближайший дождь перенесли на воскресенье. А со вторника зарядит на 4 дня без остановки.

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