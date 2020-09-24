Печерский райсуд Киева признал "Слугу народа" Потураева виновным в коррупционном правонарушении, – Портнов

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд г. Киева признал виновным депутата Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева в коррупционном правонарушении и наложил штраф.

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"Герой Майдана и одновременно (народный) депутат (Никита) Потураев признан сегодня (24 сентября) виновным Печерским (районным) судом Киева в коррупционном правонарушении и наказан штрафом. Депутат забыл сообщить в декларации, что купил себе автомобиль", - написал Портнов.

Кроме того, юрист напомнил, что ранее Потураев был известен своей ориентацией на неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа, и пафосными высказываниями о так называемой Революции достоинства.

"Одинаковый и универсальный конец почти каждого борца с коррупцией и героя Майдана", - уточнил Портнов.

Напомним, 17 июня Рада назначила народного депутата Потураева (фракция "Слуга народа") председателем парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. А 15 июня Потураев потребовал ужесточить контроль над интернет-СМИ.

Как сообщали Українські Новини, Портнов сообщил, что Печерский райсуд Киева вызвал председателя правления и основателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина по обвинению в коррупции.

Также Портнов сообщил, что Приморский районный суд г. Одессы вызвал праворадикала Сергея Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве, по 4 другим обвинениям, а именно хулиганству, райбойному нападению, похищению человека, незаконном ношении огнестрельного оружия и пособничеству в незаконном обороте наркотических средств.

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