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24 сентября 2020, четверг, 17:47 100
Судебная власть 2020-09-24T18:30:03+03:00
Українські Новини
Печерский райсуд Киева признал "Слугу народа" Потураева виновным в коррупционном правонарушении, – Портнов

Печерский райсуд Киева признал "Слугу народа" Потураева виновным в коррупционном правонарушении, – Портнов

Павел Твердохлиб
Коррупция, Печерский райсуд Киева, Штраф, Андрей Портнов, Слуга народа, Никита Потураев
Никита Потураев. Фото из открытых источников
Никита Потураев. Фото из открытых источников

Юрист Андрей Портнов сообщил, что Печерский районный суд г. Киева признал виновным депутата Верховной Рады Украины от фракции "Слуга народа" Никиту Потураева в коррупционном правонарушении и наложил штраф.

Об этом юрист заявил на своем Telegram-канале.

"Герой Майдана и одновременно (народный) депутат (Никита) Потураев признан сегодня (24 сентября) виновным Печерским (районным) судом Киева в коррупционном правонарушении и наказан штрафом. Депутат забыл сообщить в декларации, что купил себе автомобиль", - написал Портнов.

Кроме того, юрист напомнил, что ранее Потураев был известен своей ориентацией на неправительственные организации, финансируемые из-за рубежа, и пафосными высказываниями о так называемой Революции достоинства.

"Одинаковый и универсальный конец почти каждого борца с коррупцией и героя Майдана", - уточнил Портнов.

Напомним, 17 июня Рада назначила народного депутата Потураева (фракция "Слуга народа") председателем парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики. А 15 июня Потураев потребовал ужесточить контроль над интернет-СМИ.

Как сообщали Українські Новини, Портнов сообщил, что Печерский райсуд Киева вызвал председателя правления и основателя общественной организации "Центр противодействия коррупции" (ЦПК) Виталия Шабунина по обвинению в коррупции.

Также Портнов сообщил, что Приморский районный суд г. Одессы вызвал праворадикала Сергея Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве, по 4 другим обвинениям, а именно хулиганству, райбойному нападению, похищению человека, незаконном ношении огнестрельного оружия и пособничеству в незаконном обороте наркотических средств.

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