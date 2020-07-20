Кировоградские журналисты просят депутата Потураева учесть замечания НСЖУ к законопроекту "О медиа"

В то время, как авторы законопроекта "О медиа" дважды солгали о его поддержке, на Кировоградщине редакторы областных и местных газет протестуют против законопроекта "О СМИ" и призывают партию "Слуга народа" сконцентрироваться на мероприятиях по поддержке украинских медиа, а не на государственном регулировании СМИ. Об этом на своей странице Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

Как отмечается, обращение направлено авторитетными жуналистами в адрес одного из инициаторов законопроекта о СМИ - председателя Кировоградской областной организации партии "Слуга народа", Никиты Потураева, а копию обращения журналисты направили также в Высший совет партии "Слуга народа".

Скриншоты документа: facebook/ Sergiy Tomilenko

"Законопроектом предусматривается переход всех регуляторных функций в Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания. Он назначается исключительно Верховной Радой и Президентом Украины, поэтому полностью зависим от власти. Считаем полномочия Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания по регулированию и контролю по распространениюинформации, причем не только по телерадиовещателей, но и по любой информационной деятельности чрезмерными", - говорится в обращении.

Редакторы и журналисты кировоградских СМИ отмечают, что, прежде ныне рассчитывают на реализацию мероприятий по действенной помощи местным СМИ, а не усиление государственного регулирования СМИ.

В частности, журналисты и руководители СМИ Кировоградщины обращаются к Председателю Комитета ВР по гуманитарной и информационной политики Никите Потураеву с просьбой доработать проект закона "О СМИ", подготовленный к повторному первому чтению (2693-д от 02.07.2020) с учетом предложений Национального союза журналистов Украины.

НСЖУ призывает не распространять регулирования Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания на печатные и онлайн-СМИ.

Открытое обращение подписали председатель Кировоградской областной организации НСЖУ Петр Мельник, а также руководители крупнейших областных газет. На данный момент сбор подписей продолжается.

Как сообщали Українські Новини, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверен, что критикуемый журналистами закон о медиа не будет принят по ускоренной процедуре