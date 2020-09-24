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24 сентября 2020, четверг, 12:50 119
Происшествия 2020-09-24T13:45:02+03:00
Українські Новини
В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат. Один из них в больнице

В Винницкой области подрались местные депутаты и кандидат. Один из них в больнице

Кира Молчанова
Полиция, Депутаты, Драка, Винница, Винницкая область
Драка. Фото: pexels.com
Драка. Фото: pexels.com

Полиция расследует конфликт депутата, кандидата в депутаты Винницкого областного совета и депутата Калиновского районного совета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"23 сентября в Калиновском районе между действующим депутатом Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновской ОТГ, депутатом Винницкого областного совета и кандидатом в депутаты областного совета возник конфликт, во время которого один из его участников получил телесные повреждения и доставлен в больницу. Злоумышленник задержан в процессуальном порядке", - сказано в нем.

По словам начальника Калиновского отдела полиции Владимира Олексюка, в полицию обратился 52-летний депутат Калиновского районного совета, который баллотируется в Калиновскую объединенную территориальную общину о том, что около 18 часов на территорию его домохозяйства приехал действующий депутат Винницкого областного совета с кандидатом в депутаты областного совета.

Во время общения между ними возник конфликт, связанный с избирательной кампанией, во время которого 40-летний кандидат в депутаты Винницкого областного совета нанес заявителю удар в голову.

В ответ потерпевший повредил автомобиль своего обидчика Toyota Land Cruiser.

Свидетелем происшествия, которое произошло на территории общества потерпевшего, стал работник потерпевшего.

Он вмешался в ситуацию и помог прекратить противоправные действия, осуществив выстрел вверх из устройства для отстрела резиновых пуль.

Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован.

Правонарушитель задержан в процессуальном порядке.

Поврежденный автомобиль помещен на штрафплощадку.

Следствием открыто уголовное производство по предварительной правовой квалификации инцидента в соответствии с ч.2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

За такое правонарушение предусмотрено наказание до 4 лет лишения свободы.

Проводится досудебное расследование.

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