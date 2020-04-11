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11 апреля 2020, суббота, 22:05 35
Общество 2020-04-11T22:05:01+03:00
Українські Новини
Депутат Потураев поздравил иудеев с Песахом антисемитским постом: богоизбранные разбойники, египетские рабы со

Депутат Потураев поздравил иудеев с Песахом антисемитским постом: богоизбранные разбойники, египетские рабы сомнительного происхождения

Анна Рудык
Верховная Рада, Антисемитизм, Песах, Никита Потураев
Никита Потураев. Фото: .facebook.cоm/nikita.poturaеv
Никита Потураев. Фото: .facebook.cоm/nikita.poturaеv

Депутат партии "Слуга народа" Никита Потураев опубликовал антисемитское поздравление иудеев с праздником Песах, который они отметили 8 апреля. Пост народный избранник опубликовал на своей странице в Facebook.

Так, Потураев назвал иудеев "египетскими рабами смешанного этнического происхождения".

"В эти дни египетские рабы сомнительного смешанного этнического происхождения пошли прочь в пустыню с целью создания собственной религиозно-военной Засинайской Сечи", - написал Потураев.

Также Потураев отметил, что они "нашли пригодную для жизни землю, и с тех пор их оттуда не вытравить".

"Сорок лет они наводили ужас на местных, которые ошибочно считали, что хуже пустыни нет ничего. Говорят, что именно оттуда происходят легенды о джиннов, ведь между джиннами и джудами разница лишь в нескольких буквах. Но потом те богоизбранные разбойники все же нашли более или менее пригодную для жизни землю. И с тех пор их оттуда не вытравить. Родство судеб еврейского и украинского народов, трудно привыкали друг к другу, но каждый в свое время пережили Холокост и Голодомор, что не может не вызывать удивления. Если не считать, что каждый из них любит свою землю. Почти утраченную, но возвращенную", - отметил депутат.

Как сообщали Українські Новини, еврейская община обвинила магазин из Тернополя в антисемитизме из-за рекламы в Instagram.

Ранее в МИД Украины назвали безосновательными обвинения Израиля в прославлении антисемитизма. А послы Польши и Израиля осудили героизацию Бандеры, Мельника и Липы, обвинив в этнических чистках.

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