Летнюю жару местами испортят дожди. Прогноз погоды на 25 сентября

25 сентября в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +9…+11 градусов, днем +24…+26 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем только в Тернопольской и Ивано-Франковской области местами небольшой дождь, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +5…+10 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Моршине ночью без осадков, днем без существенных осадков, температура ночью +9…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Трускавце ночью без осадков, днем без существенных осадков, температура ночью +9…+12 градусов, днем +23…+25 градусов.

В Сваляве ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +23…+28 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +23…+28 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+13 градусов, днем +23…+28 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11…+16 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +14…+16 градусов, днем +24…+26 градусов.

24 сентября на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +18…+21 градус, в Днепре возле Киева +17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики прогнозировали первые заморозки в Украине только в конце октября.

Также появился прогноз на всю осень-2020 с заморозками в сентябре и "бабим летом" в ноябре.

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