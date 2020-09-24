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24 сентября 2020, четверг, 12:16 192
Выборы 2020-09-24T13:45:02+03:00
Українські Новини
Бывший боксер Узелков решил пойти в мэры Винницы

Бывший боксер Узелков решил пойти в мэры Винницы

Кира Молчанова
Винница, Узелков, Вячеслав Узелков, Местные выборы, ОПЗЖ, Местные выборы-2020
Вячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkoff_official
Вячеслав Узелков. Фото: instagram.com/uzelkoff_official

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула кандидатом в мэры Винницы на местных выборах известного украинского боксера Вячеслава Узелкова.

Об этом он сообщил в своей публикации в социальной сети Instagram, передают Українськi Новини.

"Я иду в мэры от "Оппозиционной платформы - За жизнь!". Мне очень приятно быть в составе такой сильной команды, которая сделает наш город лучшим", - написал он.

По его мнению, в отдаленных районах - множество проблем, при том, что центральные улицы выглядят показательно прилично.

Согласно его словам, он зайдет в каждый кабинет в горсовете и наведет там порядок.

Как сообщали Українськi Новини, Днипровская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 2 кандидатов на должность мэра Днипра: действующего мэра города Бориса Филатова и депутата горсовета Загида Краснова.

Также Харьковский терризбироком получил первую заявку на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

Кроме того, Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева Кличко, Верещук, Поживанова и Пальчевского.

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