Бывший боксер Узелков решил пойти в мэры Винницы

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За життя" выдвинула кандидатом в мэры Винницы на местных выборах известного украинского боксера Вячеслава Узелкова.

Об этом он сообщил в своей публикации в социальной сети Instagram, передают Українськi Новини.

"Я иду в мэры от "Оппозиционной платформы - За жизнь!". Мне очень приятно быть в составе такой сильной команды, которая сделает наш город лучшим", - написал он.

По его мнению, в отдаленных районах - множество проблем, при том, что центральные улицы выглядят показательно прилично.

Согласно его словам, он зайдет в каждый кабинет в горсовете и наведет там порядок.

Как сообщали Українськi Новини, Днипровская городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 2 кандидатов на должность мэра Днипра: действующего мэра города Бориса Филатова и депутата горсовета Загида Краснова.

Также Харьковский терризбироком получил первую заявку на регистрацию кандидатом в мэры Харькова.

Кроме того, Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами в мэры Киева Кличко, Верещук, Поживанова и Пальчевского.

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