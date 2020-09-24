Депутат Потураев согласился с решением суда, который оштрафовал его за коррупцию

Печерский районный суд Киева признал депутата Верховной Рады Никиту Потураева ("Слуга народа") виновным в коррупционном нарушении, а именно в несвоевременном внесении денных в декларацию о существенных изменениях относительно покупки автомобиля и присудил штраф 1 700 гривен.Об этом он сказал Українським Новинам."Я признал свою вину и соответственно подписал протокол (админпротокол о нарушении). Суд назначил 1 700 гривен штрафа", - сообщил депутат.Он отметил, что ошибочно не внес в необходимый срок данные о покупке автомобиля в декларацию."Это моя ошибка. Я ее признаю", - добавил нардеп.Парламентарий объяснил, что посчитал, что из-за отсрочки подачи ежегодных деклараций до 1 июня имел право не декларировать существенные изменения до этого же срока."Мне нужно было запросить разъяснение НАПК относительно этого момента, но я этого не сделал", - подчеркнул депутат.Он добавил, что не будет обжаловать решение суда, так как полностью с ним согласен и заявил, что нормально относится к тому факту, что его фамилия будет внесена в реестр лиц, которые совершили коррупционное правонарушение.Как сообщали Українськi Новини, глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин не явился в Печерский районный суд на рассмотрение административного протокола за несвоевременную подачу им электронной декларации, заседание было перенесено на 30 сентября.В начале августа Нацполиция составила на Шабунина админпротокол за несвоевременную подачу декларации.Шабунину грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 гривен).