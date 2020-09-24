подписаться на рассылку
27.95 28.35
32.5 33.12
˟
24 сентября 2020, четверг, 21:24 1248
Судебная власть 2020-09-24T22:30:03+03:00
Українські Новини
Депутат Потураев согласился с решением суда, который оштрафовал его за коррупцию

Депутат Потураев согласился с решением суда, который оштрафовал его за коррупцию

Валерия Драгомирова
Штраф, Никита Потураев, Недекларирование
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua
Никита Потураев. Фото: antikor.com.ua

Печерский районный суд Киева признал депутата Верховной Рады Никиту Потураева ("Слуга народа") виновным в коррупционном нарушении, а именно в несвоевременном внесении денных в декларацию о существенных изменениях относительно покупки автомобиля и присудил штраф 1 700 гривен.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Я признал свою вину и соответственно подписал протокол (админпротокол о нарушении). Суд назначил 1 700 гривен штрафа", - сообщил депутат.

Он отметил, что ошибочно не внес в необходимый срок данные о покупке автомобиля в декларацию.

"Это моя ошибка. Я ее признаю", - добавил нардеп.

Парламентарий объяснил, что посчитал, что из-за отсрочки подачи ежегодных деклараций до 1 июня имел право не декларировать существенные изменения до этого же срока.

"Мне нужно было запросить разъяснение НАПК относительно этого момента, но я этого не сделал", - подчеркнул депутат.

Он добавил, что не будет обжаловать решение суда, так как полностью с ним согласен и заявил, что нормально относится к тому факту, что его фамилия будет внесена в реестр лиц, которые совершили коррупционное правонарушение.

Как сообщали Українськi Новини, глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин не явился в Печерский районный суд на рассмотрение административного протокола за несвоевременную подачу им электронной декларации, заседание было перенесено на 30 сентября.

В начале августа Нацполиция составила на Шабунина админпротокол за несвоевременную подачу декларации.

Шабунину грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 гривен).

Больше новостей о: Штраф Никита Потураев Недекларирование

Конфликт интересов и $4 млн от Burisma: Сенат США обнародовал отчет о работе сына Байдена в Украине
Киев перешел из "оранжевой" зоны в "желтую"
Новости
Во Львове бывший руководитель детского лагеря изнасиловал и растлил 11 девочек 22:35
Племянница Трампа обвинила его в мошенничестве и воровстве десятков миллионов долларов, и подала на него в суд 22:31
На Полтавщине еще в одном учебном заведении преподаватель заразился коронавирусом 22:00
С понедельника Тернополь вводит особый режим городского транспорта и смешанное обучение в школах 21:58
ПФУ направил еще 1,3 млрд гривен на финансирование сентябрьских пенсий 21:30 Инфографика
больше новостей
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Украинцам не рекомендуют вкладывать все сбережения в доллары или евро: в чем хранить деньги 05:30
Доллар немного подешевел: официальный курс валют от НБУ 05:15
В Херсонской области из-за коронавируса у школьницы на карантин отправили класс 22:10
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
больше новостей
Символика дивизии СС "Галичина" не является нацистской: Апелляционный суд признал законным вывод Института нацпамяти 18:07
У украинцев могут высчитать половину пенсии: в ПФУ назвали причины 05:20 Инфографика
Учителям разрешили не ставить школьникам оценки. В МОН объяснили, когда можно отказаться от 12-балльной систем 05:30
В январе-июле из-за гриппа и пневмонии в Украине умерло в 2 раза больше человек, чем от COVID-19 14:34
Высотки вместо реабилитационного центра: в Киеве застройщик хочет вырубить 2 га сосен на земле церкви 18:45
больше новостей
Глава НАБУ Сытник заболел коронавирусом, — источник
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok