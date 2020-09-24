Депутат Потураев согласился с решением суда, который оштрафовал его за коррупцию

Печерский районный суд Киева признал депутата Верховной Рады Никиту Потураева ("Слуга народа") виновным в коррупционном нарушении, а именно в несвоевременном внесении денных в декларацию о существенных изменениях относительно покупки автомобиля и присудил штраф 1 700 гривен.

Об этом он сказал Українським Новинам.



"Я признал свою вину и соответственно подписал протокол (админпротокол о нарушении). Суд назначил 1 700 гривен штрафа", - сообщил депутат.



Он отметил, что ошибочно не внес в необходимый срок данные о покупке автомобиля в декларацию.



"Это моя ошибка. Я ее признаю", - добавил нардеп.



Парламентарий объяснил, что посчитал, что из-за отсрочки подачи ежегодных деклараций до 1 июня имел право не декларировать существенные изменения до этого же срока.



"Мне нужно было запросить разъяснение НАПК относительно этого момента, но я этого не сделал", - подчеркнул депутат.



Он добавил, что не будет обжаловать решение суда, так как полностью с ним согласен и заявил, что нормально относится к тому факту, что его фамилия будет внесена в реестр лиц, которые совершили коррупционное правонарушение.



Как сообщали Українськi Новини, глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин не явился в Печерский районный суд на рассмотрение административного протокола за несвоевременную подачу им электронной декларации, заседание было перенесено на 30 сентября.



В начале августа Нацполиция составила на Шабунина админпротокол за несвоевременную подачу декларации.



Шабунину грозит штраф от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 до 1 700 гривен).

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