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24 сентября 2020, четверг, 17:11 297
Внешняя политика 2020-09-24T17:11:55+03:00
Українські Новини
$4 млн от Burisma и конфликт интересов: Сенат США обнародовал отчет о работе сына Байдена в Украине

$4 млн от Burisma и конфликт интересов: Сенат США обнародовал отчет о работе сына Байдена в Украине

Валерия Драгомирова
Джо Байден, Сенат США, Burisma, Хантер Байден
Джо и Хантер Байдены, фото: kontrakty
Джо и Хантер Байдены, фото: kontrakty

В 2015 году тогдашний исполняющий обязанности заместителя главы миссии США в Киеве Джордж Кент предупреждал Госдепартамент о конфликте интересов в связи со вхождением сына тогдашнего вице-президента США Джо Байдена Хантера Байдена в совет директоров газодобывающей компании Burisma.

Об этом говорится в отчете сената США, подготовленном сентаторами-республиканцами Роном Джонсоном и Чаком Греслиа.

Согласно отчету, Кент, занимающий сейчас должность замгоссекретаря США по Евразии, в начале 2015 года выразил обеспокоенность должностным лицам в офисе вице-президента США Джо Байдена о восприятии конфликта интересов в отношении роли Хантера Байдена в компании Burisma.

Но его информация осталась без реакции.

"В сентябре 2016 года он подчеркнул в электронном письме своим коллегам: "Кроме того, присутствие Хантера Байдена в совете директоров Burisma было очень неудобно для всех официальных лиц США и антикоррупционной повестки в Украине", - говорится в отчете.

В документе указывается, что Хантер Байден и его деловой партнер Девон Арчер получили 4 млн долларов за работу в совете директоров Burisma и входили в его состав, когда владелец компании экс-министр экологии при Президенте Викторе Януковиче Николай Злочевский якобы дал взятку в сумме 7 млн долларов за закрытие Генеральной прокуратурой дела против него.

При этом в декабре 2015 года сотрудники офиса Джо Байдена рекомендовали Кенту не комментировать ситуацию со Злочевским.

Согласно отчету, в октябре 2015 года высокопоставленный чиновник Госдепартамента Амос Хохштейн выразил обеспокоенность Байдену, что роль его сына в Burisma может нанести вред интересам США в Украине и сыграть на руку России.

В отчете указывается, что о роли Хантера Байдена в Burisma также знал тогдашний госсекретарь Джон Керри, хотя позднее отрицал это.

Отчет Сената США. СкриншотОтчет Сената США. Скриншот

Как сообщали Українськi Новини, бывший генпрокурор Виктор Шокин в феврале 2020 года заявил о давлении на него со стороны Джо Байдена по делу Burisma.

В июне 2019 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали первого заместителя начальника Управления Государственной налоговой службы в Киеве и двух доверенных лиц Злочевского по подозрению в даче 5 млн долларов взятки антикоррупционному прокурору Назару Холодницкому и директору НАБУ Артему Сытнику за закрытие эпизода против Злочевского, который касается выделения Нацбанком стабилизационного кредита Реал-банку бизнесмена Сергея Курченко.

Вопрос расследование дела Хантера Байдена украинскими властями поднимался Президентом Дональдом Трампом в общении с Президентом Владимиром Зеленским и, по свидетельствам советника Трампа Джона Болтона, Трамп увязывал с расследованием оказание Украине военной помощи; Президент США это отрицал.

Это привело к серьезному скандалу в американских политических кругах и послужило основанием для начала в отношении Трампа процедуры импичмента, закончившейся безуспешно.

Джо Байден был вице-президентом США при Президента Бараке Обаме и является кандидатом от Демократической партии и основным соперником Трампа на выборах 2020 года.

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