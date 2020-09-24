Авиакомпания SkyUp заявляет о возможности банкротства

Авиакомпания SkyUp оценивает убытки от пандемии коронавируса в 30 млн долларов и заявляет о возможности банкротства, в то время, как ввела платную регистрацию на регулярные рейсы в аэропортах с 1 сентября.

Об этом сообщил сооснователь компании Александр Альба в интервью интернет-изданию "Украинская правда", передают Українськi Новини.

"По Join UP! не подсчитывали (убытки), а по SkyUp - это 30 млн долларов до конца августа. 18 млн из них мы потеряли еще до июня. В июне полеты понемногу восстанавливались, поэтому убытки за эти два месяца лета немного сократились", - сказал он.

Также Альба заявил, что в прошлом году авиакомпания заплатила 200 млн гривен налогов и сборов, в текущем году планировала заплатить 400 млн гривен, однако на данный момент Альба видит угрозу банкротства, в связи с которым государство может потерять 100 млн гривен из-за увольнения 1 300 специалистов.

При этом сооснователь считает, что ситуация в сентябре окажется хуже, чем в августе, поскольку туристический сезон закончился, хасидов не пустили в Умань и запретили въезд иностранцам до 00:00 28 сентября.

Как сообщали Українськi Новини, в июле авиакомпания SkyUp восстановила 50% докарантинного показателя перевозок.

По состоянию на конец июня, SkyUp компенсировала 13 186 евро и 1,882 млн гривен пассажирам за неиспользованные из-за карантина билеты.

Кроме того, авиакомпания SkyUp начала продажу билетов из Киева в 14 городов на зимние рейсы.







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