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24 сентября 2020, четверг, 17:30 797
Экономика 2020-09-24T17:31:35+03:00
Українські Новини
Безработица растет. В Украине уже 1,7 миллионов безработных

Безработица растет. В Украине уже 1,7 миллионов безработных

Елена Новикова
Безработица, Госстат, Уровень безработицы, Безработные, Безработица в Украине
Уровень безработицы в Украине. Фото: pixabay
Уровень безработицы в Украине. Фото: pixabay

В апреле-июне 2020 года уровень безработицы составил 9,9%, в то время, как в первом квартале этот показатель составлял 8,6%.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

"По результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во 2-м квартале 2020 года составило 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,6 млн человек", - говорится в нем.

Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,7 млн человек.

Во 2-м квартале 2020 года уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 49%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 55,2%.

Уровень безработицы среди рабочей силы от 15 лет и старше составил 9,8%, а в возрасте 15-70 лет – 9,9%.

Как сообщали Українські Новини, в период карантина безработных в Украине стало больше в 15 раз , хотя Шмыгаль обещал полмиллиона рабочих мест.

Ранее сообщалось о том, что делать, если не взяли на работу из-за возраста.

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