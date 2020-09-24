Безработица растет. В Украине уже 1,7 миллионов безработных

В апреле-июне 2020 года уровень безработицы составил 9,9%, в то время, как в первом квартале этот показатель составлял 8,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини. "По результатам обследования рабочей силы количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше во 2-м квартале 2020 года составило 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,6 млн человек", - говорится в нем. Количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составляло по 1,7 млн человек. Во 2-м квартале 2020 года уровень занятости населения от 15 лет и старше составлял 49%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 55,2%. Уровень безработицы среди рабочей силы от 15 лет и старше составил 9,8%, а в возрасте 15-70 лет – 9,9%. Как сообщали Українські Новини, в период карантина безработных в Украине стало больше в 15 раз , хотя Шмыгаль обещал полмиллиона рабочих мест. Ранее сообщалось о том, что делать, если не взяли на работу из-за возраста.